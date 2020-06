Marisa Tomei si rammarica di essere passata ai ruoli da madre

Quando Spider-Man è entrato nell’universo cinematografico Marvel, il mondo di Peter Parker ha aiutato a inaugurare una nuova era del MCU, uno che ha visto anche il debutto di una nuova zia May Parker interpretata dalla vincitrice del premio Oscar Marisa Tomei.

La versione di Tomei sul personaggio è stata un successo tra i fan, mostrando una versione diversa di zia May che i fan di Spidey non avevano ancora visto. La serie di film dei Marvel Studios continua ad avere successo, e sebbene il personaggio di Tomei sia stato un punto culminante dei film, l’attrice stessa ha manifestato un senso di rimpianto per aver firmato per il ruolo.

Durante una discussione con Collider sul suo nuovo ruolo in The King of Staten Island – in cui Tomei interpreta la madre del personaggio principale di Pete Davidson – Tomei ha ammesso che desidera ancora interpretare altri ruoli e non il ruolo di madre.

“Rimpiango davvero di aver iniziato su questa strada”, ha detto Tomei. “Ne ho parlato, non di questo ruolo, ma intendo proprio quel cambiamento, e ho sempre avuto la sensazione di poter interpretare un sacco di cose diverse. Onestamente, è probabilmente più un tratto rispetto ad altre cose. [Ride] Ma, è… sì, immagino di aver detto tutto. Penso che ogni attore e attrice abbia molte dimensioni, e se lo scopo di ciò che viene scritto e realizzato è limitato, e tu vuoi continuare a lavorare, fai quello che puoi. Voglio dire, io almeno si. Ci ho provato. Forse non era la strada giusta, ma sai, cerco di sfruttare tutto al massimo.”

Alla domanda sul tipo di ruoli che vorrebbe interpretare, Tomei ha fornito una risposta entusiasta.

“Tutti i generi in cui mi piacerebbe essere. La femme fatale, magari in un noir. Continuo a pensare che ci siano altri aspetti anche delle commedie romantiche. Le adoro davvero, ma li conosci solo a livello di progetti noiosi. Ce ne sono così tanti, davvero tanti – l’ampiezza di quanto una donne può, ci sono così tanti ruoli.”

