Mark Hamill ha difeso la trilogia prequel di Star Wars dicendo che hanno “una propria identità”

In un’intervista rilasciata di recente con Mark Hamill, l’attore ha difeso la controversa trilogia prequel di Star Wars.

Composta da Episodio I – La minaccia fantasma, Episodio II – L’attacco dei cloni, e Episodio III – La vendetta dei Sith, i film che compongono la trilogia prequel sono ancora argomento di dibattuto tra i fan di Star Wars oggi, nonostante Episodio I abbia debuttato più di 20 anni fa.

Scritti e diretti dallo stesso George Lucas, l’epopea spaziale si svolge 32 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

La visione di Lucas di una trilogia prequel di Star Wars si è concretizzata per la prima volta nei primi anni ’90. Dopo che la trilogia originale aveva affascinato il pubblico 20 anni prima, le speranze erano alte per un seguito dell’amata trilogia di fantascienza. Portato avanti da grandi membri del cast come Ewan McGregor, Natalie Portman e Liam Neeson, La Minaccia Fantasma è stato annunciato nel 1993, ma per lo shock e la rabbia di molti fan, il primo capitolo della trilogia è stato un enorme flop quando ha debuttato nel 1999.

La critica l’ha abbattuto sfacciatamente, citando cattivi dialoghi, punti della trama inutili e un po’ troppo Jar Jar Binks. Il pubblico aveva aspettative estremamente alte dopo la trilogia originale, cosa che ha portato la nuova trilogia a deludere – anche se poi è stata rivalutata in seguito.

Mentre parlava con il compianto JW Rinzler per il suo libro di recente pubblicazione, Howard Kazanjian: A Producer’s Life, Hamill ha difeso la controversa trilogia prequel di Star Wars. Mentre ha messo da parte i prequel, Hamill ha elogiato i film per avere una “propria identità”, rivelando quanto fosse rimasto scioccato dalla brutalità degli utenti dei social media: “non solo nel caso dei film di Star Wars, ma su tutta la linea”.

“Sono rimasto colpito dal fatto che i prequel avessero una propria identità. Sono stati criticati perché erano molto espositivi e più cerebrali, e probabilmente, come dissi nel 1976, non erano commerciali. È una storia più oscura. Ma nell’era dei social media, le voci delle persone si sono amplificate e sono scioccato da quanto possano diventare brutali, non solo nel caso dei film di Star Wars, ma su tutta la linea.”

Hamill non si è mai risparmiato nell’esprimere il suo amore per Star Wars. L’attore di 69 anni ha partecipato con entusiasmo ai progetti di Star Wars sin dalla sua interpretazione iniziale di Luke Skywalker.

Di recente, Hamill è apparso in Disney Gallery: The Mandalorian, Making of the Season 2 Finale su Disney +. Lavorando al fianco dei creatori dello spettacolo Jon Favreau e Dave Filoni, Hamill e un attore di riferimento e su di lui hanno lavorato con la tecnologia anti-invecchiamento per creare un deepfake post-Il Ritorno dello Jedi di Luke per il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Ma mentre il cameo di Luke in The Mandalorian è stato accolto con elogi travolgenti, la sua precedente apparizione come una versione precedente dello Jedi nella trilogia del sequel sostenuta dalla Disney non ha subito lo stesso trattamento – salvo poi esser rivalutata anche questa dopo lo scempio de L’Ascesa di Skywalker.

