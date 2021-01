Mark Hamill ringrazia il regista del finale di The Mandalorian per aver portato in scena Luke come “un simbolo di speranza”

Mark Hamill e il regista del finale di The Mandalorian, Peyton Reed, hanno avuto uno scambio interessante questo fine settimana circa la ricomparsa di Luke Skywalker nella serie Space Opera di Disney +, The Mandalorian.

Reed, che ha anche diretto i film di Ant-Man, venerdì ha ringraziato l’attore per la sua interpretazione dell’iconico personaggio di Star Wars.

“Caro Mark Hamill, quando ero bambino, questa foto era appesa al muro della mia camera da letto. Star Wars, e Luke Skywalker in particolare, significavano molto per me”, ha twittato Reed. “Alcune cose non cambiano mai. È stato un onore e un sogno diventato realtà lavorare con te su The Mandalorian. Grazie.”

Il tweet è stato messo in lice nella riposta di Mark Hamill stesso, dove l’attore si è detto particolarmente grato al regista per aver avuto l’inaspettata opportunità di revisitare il suo personaggio e dargli di nuovo vita mentre è ancora un simbolo di speranza e ottimismo.

Qui sotto potete leggere la conversazione:

