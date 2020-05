Mark Millar ha rivelato che Matthew Vaughn aveva immaginato Charlie Cox nel ruolo di Superman

Mark Millar ha rivelato che Matthew Vaughn aveva immaginato la futura star di Daredevil, Charlie Cox, nel ruolo de l’Uomo D’Acciaio nella trilogia di Superman che non è riuscita a prendere il volo nel periodo in cui Millar e Vaughn si sono uniti per Kick-Ass del 2010.

Chiarendo che non ha mai scritto niente nel dettaglio della sua idea per una storia di Superman divisa in tre film – precedentemente descritta da Millar come “epica, vasta, divertente” e una “cosa enorme, edificante e piena di speranza” – lo scrittore di Red Son ricorda come Vaughn considerasse Cox, che il regista ha diretto nell’adattamento 2007 di Neil Gaiman, Stardust, perfetto per interpretare un Superman dall’aspetto più regolare, ispirato ai fumetti dell’età d’oro.

“Matthew Vaughn e io avevamo parlato di fare un film su Superman anni fa… era circa il momento in cui Kick-Ass stava uscendo”, ha detto Millar a The Aspiring Kryptonian. “Ed è divertente, ho visto così tante persone dire: ‘Il tono di Millar’, ma non ho mai scritto qualcosa che avesse un tono. Ho avuto un’idea di come poteva essere, ma non ho mai veramente detto a Matthew cosa fosse, e Matthew non ha mai detto alla DC di cosa si trattava perché non lo sapeva.”

A quanto pare Vaughn era “molto interessato” al riavvio di Superman e ha telefonato a Millar, che ha detto al regista di avere “un’idea per tre film”. Quando Vaughn ha chiesto alla DC di coinvolgerlo, Millar ricorda che questa gli disse:

“Assolutamente no, è un’esclusiva Marvel. Sarebbe così irrispettoso per tutti i ragazzi della DC se andassimo a chiamare una persona esclusivamente Marvel”. Così ho capito.”

E Vaughn, che avrebbe continuato a dirigere i film degli X-Men Marvel / Fox, era “forse uno dei dieci registi con cui stavano parlando in quel momento” per un nuovo film su Superman che alla fine sarebbe diventato lo il Man of Steel di Snyder.

“Ma lui e io abbiamo avuto molte discussioni su chi potesse interpretare Superman. Non abbiamo mai veramente parlato della storia”, ha detto Millar di Vaughn. “Ho sempre avuto questa storia nella mia testa, una grande idea per tre film, e abbiamo sopratutto parlato di dettagli, come gli attori. E stranamente, la sua idea era davvero interessante, perché piuntava verso Charlie Cox, il ragazzo che interpretava Daredevil.”

