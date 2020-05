Mark Ruffalo rivela che Joss Whedon e Robert Downey Jr. lo convinsero a interpretare Hulk

Ora, otto anni dopo che Mark Ruffalo è entrato nel MCU ricoprendo il ruolo di Bruce Banner in The Avengers, è difficile immaginare qualcun altro nel ruolo (anche se Ruffalo è stato uno dei degli esempi di re-casting del franchise).

L’attore, in quel momento noto per essere apparso in film come Zodiac, 13 Going on 30 e The Kids Are All Right, ha dovuto essere sollecitato ad unirsi al franchise e in una nuova intervista ha parlato delle forze al lavoro all’interno della franchise che lo hanno portato a dire di si.

“Ero spaventato”, ha detto Ruffalo a Jimmy Fallon nell’ultimo episodio di The Tonight Show (H / T PEOPLE). “Non sapevo cosa avrei potuto aggiungere a ciò che già pensavo fosse stato fatto bene prima di me. Fino a quel momento avevo fatto solo film indipendenti. Quindi ero tipo ‘Non so se sono la persona giusta’. E Joss Whedon era tipo: ‘Sì, sei la persona giusta’. E poi ho ricevuto una telefonata da Downey, qualcuno deve avergli fatto capire che stabvoi temporeggiando nel dubbio, e ha semplicemente detto: ‘Ruffalo, andiamo. Ce la puoi fare’, in perfetto stile Iron Man. E poi, dopo quel momento, ho semplicemente pensato di doverlo fare.”

Ruffalo ha continuato a rivelare che uno dei maggiori ostacoli per lui che gli ha impedito di firmare per il film era che i Marvel Studios non gli avrebbero mostrato la sceneggiatura. Fortunatamente per lui, una persona coinvolta lo voleva nel film talmente tanto da avergli passato il materiale.

“Ho fatto una promessa quando ero un giovane attore che non avrei mai fatto un altro film senza aver prima letto una sceneggiatura, perché è una ricetta per il disastro”, ha aggiunto Ruffalo. “E quindi ero tipo: ‘Ho bisogno di leggere qualcosa’, e lo studio era tipo: ‘Siamo spiacenti, non diamo niente’. Così Joss è venuto da me con 20 pagine di quello che aveva scritto su Banner, ho letto quella prima scena di quando Scarlett Johansson, nei panni della Vedova Nera, trova Banner in India, e io ero tipo ‘Ok, lo adoro. È fantastico’.”

