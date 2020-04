Mark Ruffalo vorrebbe vedere un team-up con Wolverine in futuro

Mark Ruffalo vuole riprendere il ruolo di Bruce Banner e il suo alter ego verde, Hulk, nei futuri sequel e spin-off dei Vendicatori.

Tuttavia, l’attore ammette che non è chiaro quando o se il vendicatore più potente riapparirà dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame.

“Non c’è nulla di effettivo ancora circa un affare fatto”, ha detto Ruffalo in un’intervista con Variety. “Si parla di avere Banner / Hulk nella serie Disney Plus su She-Hulk. Se inventassimo qualcosa di buono, sarebbe davvero interessante. In questo momento è tutto. Questo è tutto quello che c’è sul tavolo.”

A Ruffalo piacerebbe ancora prendere parte ad un film stand-alone su Hulk, qualcosa che in precedenza era stato tentato quando Edward Norton ed Eric Bana hanno recitato nel ruolo, ma un’opportunità che finora gli è stata negata.

“C’è un’idea che penso possa essere davvero interessante”, ha detto Ruffalo. “Non l’abbiamo mai veramente seguita. È sempre un po’ fuori di testa. È come il Rosencrantz e il Guildenstern dei Vendicatori. Sarebbe interessante riempire tutti gli spazi vuoti su ciò che gli è successo tra tutti questi film.”

Don Cheadle, un amico intimo e co-protagonista di Ruffalo nella saga degli Avengers, ha detto che i due si sono sicuramente avvicinati sul set in quanto entrambi sono costretti a indossare ciò che Cheadle chiama “tute mo-cap”, usate per soddisfare le esigenze di CGI dei loro personaggi.

“Mark e io possiamo condividere quell’approccio”, ha detto Cheadle. “Tutti gli altri vanno in giro con i loro bei vestiti. Mark e io camminiamo con addotto questo tute, con simboli, punti e palline attaccate su di esse. Mark ha le cose peggiori di chiunque altro perché deve indossare quel rig sul viso. Entrambi andiamo in giro con queste tute e quando ci guardiamo l’un l’altro ci diciamo: ‘volevamo essere attori, giusto?’.”

Dopo il loro primo film degli Avengers insieme, Cheadle ricorda che Ruffalo gli donò un importante consiglio sull’uso di un “panno di modestia” – un tipo di sospensorio usato da ballerini maschi – per lavorare in costume. Fra le voci che hanno elogiato Ruffalo c’è anche Taika Waititi, il regista di Thor: Ragnarok, che ha affermato che Ruffalo ha insistito per interpretare sia Banner che Hulk in mo-cap.

“Ha opinioni molto forti su cosa direbbe Hulk e su come lo direbbe”, ha detto Waititi. “La gente pensa: ‘Oh, beh, è ​​un personaggio in CGI. Perché un attore dovrebbe fare i movimenti?’, ma lui ha insistito per fare tutto il lavoro di motion capture. Tutta quella roba è lui, vestito con quei ridicoli pigiami che devi indossare pieni di palline da ping-pong.”

In “Thor: Ragnarok”, Ruffalo era entusiasta di esplorare i modi in cui Hulk aveva preso il controllo su Banner, il gentile scienziato che interpreta, e ha voluto dimostrare che Hulk stava guidando la macchina e Banner era rimasto nel bagagliaio.

Interpretare il ruolo è stato un grande palcoscenico per Ruffalo, che si è fatto un nome apparendo in film indipendenti come The Kids Are All Right and You Can Count on Me. Gli ostacoli tecnologici quasi lo hanno convinto a rifiutare il ruolo quando il regista Joss Whedon e il co-protagonista Robert Downey Jr. gli si sono avvicinati per convicerlo ad apparire in The Avengers del 2012.

“Ho provato a convincerli a non scegliermi”, ha ricordato Ruffalo. “Ho detto: ‘Non so se sono la persona giusta, non ho mai fatto niente del genere’. Joss e Robert erano piuttosto convinti che io potessi farlo, ma io ero spaventato. Ho ancora paura. L’aspetto tecnologico di esso rende davvero difficile lavorare. Faccio fatica continuamente. Ma il mio motto è uscire dalla comfort zone, continuare a costringerti a fare le cose che ti spaventano.”

Ha anche aiutato il fatto che Ruffalo fosse un fan dei fumetti da bambino. È cresciuto leggendo X-Men e Wolverine. Ora che Disney / Marvel ha acquistato gli assett cinematografici e televisivi della Fox, e con esso i diritti su personaggi come gli X-Men, ha un’idea di ciò che potrebbe essere nel futuro di Hulk, e forse un bel team-up con Wolverine non sarebbe male.

