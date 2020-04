Markus e McFeely rivelano che i Marvel Studios hanno pensato di trasformare Bucky in Captain America

Dopo anni di speculazioni sul fatto che Bucky Barnes (Sebastian Stan) o Sam Wilson (Anthony Mackie) succedessero a Steve Rogers (Chris Evans) nel ruolo di Capitan America, il Marvel Cinematic Universe alla fine ha preso la decisione di dare a Falcon il peso del simbolo.

Secondo gli scrittori di Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely, i Marvel Studios hanno brevemente considerato di passare lo scudo a Bucky, ma non c’è voluto molto perché scegliessero Sam come l’uomo migliore per il lavoro.

La ragione? Pensavano che Sam incarnasse meglio l’idealismo che Captain America avrebbe dovuto rappresentare.

Potrebbe essere una pillola difficile da inghiottire per i fan del Soldato D’Inverno, ma ha sicuramente un senso. In termini di ottica, sarebbe difficile identificare Captain America come un esempio di idealismo se il ragazzo che imbracciasse lo scudo fosse un noto terrorista con una storia di omicidi alle spalle non indifferente per conto di un governo straniero.

Considered, but quickly dropped. Captain America is about the idealism, what we could be if we were better. Sam is that. Bucky is something else entirely. -CM #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty https://t.co/3Z90XnLHva — ComicBook.com (@ComicBook) April 28, 2020

L’idea attorno a chi potrebbe sostituire Captain America è cambiata nel corso della storia dell’universo cinematografico Marvel. A seguito degli eventi del crossover della Guerra Civile fumettistica, Capitan America venne assassinato mentre era sotto custodia della polizia e Bucky Barnes ne assunse il ruolo.

Durante il suo breve periodo nel costume, il Marvel Cinematic Universe è iniziato e quando le voci sono emerse sul fatto che la guerra civile sarebbe stata adattata, i fan si sono chiesti se Bucky sarebbe potuto diventare Cap sul grande schermo. Era una domanda che incombeva su ogni evento stampa a cui Sebastian Stan partecipava.

Il tempo di Bucky come Capitan America fu di breve durata ma molto amato. Nel 2014, tuttavia, la Marvel ha dato l’onore ad un’altra persona, Sam Wilson alias Falcon. La storia che lo vedeva protagonista narrava di un momento in cui Steve era quasi vicino alla sua età naturale e non poteva più servire come Cap, e proprio in quel periodo, i fan stavano iniziando a sentire voci che i Marvel Studios stavano costruendo una linea narrativa che avrebbe portato alla fine del servizio di Steve Rogers come Captain America, che probabilmente avrebbe incluso anche la morte o il pensionamento di diversi altri personaggi importanti.

I due nomi maggiormente citati erano sempre quelli di Captain America e Iron Man, e questo ha portato i fan a chiedersi se i film avrebbero potuto usare Sam come nuovo Captain America. In entrambi i casi, le domande erano legittime. I fumetti sono l’ispirazione per i film, ma dato l’enorme successo di quest’ultimi, la Marvel ha velocemente cambiato concept rendendo i fumetti più simili alla loro trasposizione cinematografica.

