Martin Scorsese alla regia del biopic su Mike Tyson con Jamie Foxx nei panni del celebre pugile

A quarant’anni di distanza dall’uscita di Toro Scatenato arriva la conferma che Martin Scorsese sarà alla regia del biopic su Mike Tyson con Jamie Foxx nei panni del celebre pugile.

Si parla da non poco tempo di un biopic incentrato su uno dei pugili più celebri della storia: Mike Tyson. Figura controversa, con un interessante feticismo per le orecchie dei propri avversari, sarà interpretato dall’attore Jamie Foxx (che ricordiamo tutti con grande affetto come il Django dell’omonimo film di Tarantino) che ha già iniziato l’allenamento per plasmare il proprio fisico dopo mesi passati a convincere la produzione nel sceglierlo come protagonista.

Ancora non si ha una data né per l’uscita del film e nemmeno per l’inizio delle riprese, visti gli eventi che hanno plasmato questo 2020. Tuttavia, quest’oggi arriva direttamente dallo stesso Foxx la notizia che alla regia del biopic in questione ci sarà niente di meno che il più grande regista americano vivente: Martin Scorsese.

Reduce dal capolavoro The Irishman, e pronto per tornare l’anno prossimo con l’attesissimo Killers of the flower moon, Scorsese è stato confermato come regista del film da Foxx durante un’intervista rilasciata nell’ultima puntata di All the smoke, canale YouTube di Showtime:

Martin Scorsese, che non gira un film sulla boxe dai tempi di Toro scatenato, ha accettato di dirigere questa pellicola. Intendiamo mostrare come tutti si evolvano. Tutti vengono da un buon o brutto posto. Credo che, una volta sollevato il velo su Mike Tyson in questa storia, tutti riusciranno a comprendere il viaggio di quest’uomo, dai giovani agli anziani.

Di certo si tratta di un annuncio di un certo peso, non solo perché Scorsese sembra tutt’altro che intenzionato nell’andare in pensione, ma anche perché, come ha ricordato lo stesso Foxx, la prima e ultima volta che Scorsese ha fatto un film sulla boxe fu con Toro Scatenato, creando uno dei film americani più belli di sempre, con un Robert De Niro in una delle sue perfomance più leggendarie.

Sarà molto interessante vedere Scorsese di nuovo alle prese con questo mondo e vederlo lavorare con un grande attore quale è Jamie Foxx.

Fonte: Sky TG24

