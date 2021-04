Martin Scorsese e Paul Schrader svilupperanno assieme una serie sulle origini del cristianesimo

Martin Scorsese e Paul Schrader sono responsabili di alcuni dei film più iconici e controversi di tutti i tempi, da “Taxi Driver” a “Toro scatenato” e “L’ultima tentazione di Cristo”, e ora i due stanno lavorando insieme ancora una volta per un serie in streaming sulle origini del cristianesimo.

Schrader si è lasciato sfuggire l’esistenza della serie durante una nuova intervista con il critico Richard Brody del New Yorker. La maggior parte dell’intervista riguarda i pensieri di Schrader sui giganti dello streaming come Netflix, una piattaforma che Scorsese ha abbracciato grazie al suo essere 10 volte candidato agli Oscar per “The Irishman”. Quando gli è stato chiesto se ha mai avuto l’idea di realizzare un progetto in streaming, Schrader ha detto che è già in lavorazione.

“Si. Scorsese ed io stiamo progettando qualcosa“, ha detto il regista di First Reformed. Ed il progetto che stanno creando a quanto pare è una “origin story” sul cristianesimo. Schrader ha poi abbassato il sipario sul progetto scherzando:

“È basato sugli Apostoli e sui vangeli apocrifi. Si chiama ‘Gli Apostoli e gli Apocrifi’. Perché le persone conoscono il Nuovo Testamento, ma nessuno conosce gli Apocrifi. E nel I° secolo non c’era il Nuovo Testamento, ci sono solo queste storie. E alcuni erano veri, altri no, altri erano falsi”.

Quando è stato chiesto dal New Yorker se la serie sarebbe stata “drammatizzata” sulla scia de “L’ultima tentazione di Cristo”, Schrader ha risposto: “Sì”.

Sia Scorsese che Schrader hanno attualmente nuovi film in varie fasi di sviluppo. Scorsese ha appena iniziato a girare questa settimana il suo prossimo dramma western, Killers of the Flower Moon, per Apple. Il film riunisce il regista con i suoi attoti feticcio, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Schrader, nel frattempo, molto probabilmente vedrà il suo ultimo film in The Card Counter, pronto per essere presentato in anteprima a uno dei maggiori festival di quest’anno.

Il progetto successivo del regista a First Reformed, The Card Counter vede Oscar Isaac nei panni di un giocatore d’azzardo che unisce le forze con un giovane per regolare i conti contro un nemico comune. Scorsese ha aiutato Schrader a finire il film durante la quarantena l’anno scorso.

