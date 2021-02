Martin Scorsese riflette sulle piattaforme di streaming e sull’arte “ridotta a contenuto”

Ovviamente, se c’è un regista che merita di parlare dello stato del cinema è Martin Scorsese.

Sappiamo chi è Martin Scorsese, un grandissimo regista che ha aiutato a plasmare il cinema come lo conosciamo oggi, ha tirato fuori numerosi classici, ha visto l’industria cambiare nel corso di cinque decenni, ha lavorato instancabilmente per la causa della conservazione dei film e il suo progetto World Cinema.

Anche se magari non si è d’accordo con ciò che dice, la sua carriera e la sua esperienza gli danno il diritto di dire ciò che vuole a proposito della settima arte, e semplicemente noi dobbiamo ascoltare.

In un nuovo saggio su Harper’s, Scorsese ha parlato della sua paura che l’arte venga svalutata quando è tutta ridotta a “contenuto”, e secondo lui, parte di tale riduzione proviene dai servizi di streaming che si basano su algoritmi piuttosto che sulle persone.

“Torniamo ai giorni nostri”, ha detto Scorsese. “Mentre l’arte nel cinema viene sistematicamente svalutata, messa da parte, sminuita e ridotta al suo minimo comune denominatore, il contenuto. Fino a quindici anni fa, il termine contenuto veniva fuori solo quando le persone discutevano di cinema a un livello serio, che veniva messo a confronto e misurato con la forma. Poi, gradualmente, è stato utilizzato sempre di più dalle persone che hanno rilevato le media companies, la maggior parte delle quali non sapevano nulla della storia della forma d’arte, o addirittura non si preoccupavano abbastanza da pensare che dovessero sapere. ‘Contenuto’ è diventato un termine commerciale per tutte le immagini in movimento: un film di David Lean, un video di gatti, una pubblicità del Super Bowl, un sequel di un film coi supereroi, un episodio di una serie. Era legato, ovviamente, non all’esperienza teatrale ma alla visione domestica, sulle piattaforme di streaming che sono arrivate a superare l’esperienza cinematografica, proprio come Amazon ha superato i negozi fisici.”

In questa analisi però non si è lasciato trascinare come qualcuno potrebbe pensare, bensì ha ammesso l’utilità delle piattaforme di streaming, sebbene rimarcando su come secondo lui i vari film dovrebbero essere consigliati:

Da un lato, questo è stato positivo per i registi, me compreso. D’altra parte, ha creato una situazione in cui tutto viene presentato allo spettatore in condizioni di parità, cosa che suona democratica, ma non lo è. Se un’ulteriore visione è suggerita da algoritmi basati su ciò che hai già visto, e i suggerimenti si basano solo sull’argomento o sul genere, allora che effetto ha sull’arte del cinema? Il ‘Curating’ non è antidemocratico o elitario, un termine che ora è usato così spesso che è diventato privo di significato. È un atto di generosità: condividi ciò che ami e ciò che ti ha ispirato – le migliori piattaforme di streaming, come Criterion Channel, MUBI e punti vendita tradizionali come TCM, sono basate su questo Curating. Gli Algoritmi, per definizione, sono basati su calcoli che trattano lo spettatore come un consumatore, e niente di più.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...