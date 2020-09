Marvel 616: ecco il primo trailer della docuserie antologica in arrivo il 20 novembre

Disney+ ha rilasciato il trailer di Marvel 616, la docuserie originale che arriverà sulla piattaforma di streaming dal 20 novembre. Questa serie antologica composta da 8 episodi offre agli spettatori uno sguardo più approfondito nel mondo creativo Marvel.

Dalle informazioni ricevute ecco di seguito il titolo degli 8 episodi con relativi registi:

“Più in alto, più lontano, più veloce” diretto da Gillian Jacobs

“Oggetti smarriti” diretto da Paul Scheer

“Tutti in costume!” diretto da Andrew Rossi

“Artigiani incredibili” diretto da Clay Jeter

“Il Metodo Marvel” diretto da Bryan Oakes

“Spider-Man giapponese” diretto da David Gelb

“Sotto i riflettori” diretto da Alison Brie

“Fuori dalla scatola” diretto da Sarah Ramos

Qui sotto il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.

Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. I produttori esecutivi della serie sono Joe Quesada, Shane Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go e Stephen Wacker per Marvel; Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.

