Marvel annuncia una carrellata di nuove serie Disney + fra novità e spin-off

Durante il Disney Plus Day, dopo gli annunci circa la serie ambientata nella galassia lontana, lontana con protagonista il leggendario Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, ma soprattutto la scoperta della messa in produzione di una serie sequel di X-Men: The Animated Series, cosa che farà andare in brodo di giuggiole i fan della serie anni ’90, i Marvel Studios hanno fatto una serie di annunci a tema Marvel.

VI ricordiamo che è stato annunciato anche il sequel di Come D’Incanto. Potete vedere i vari annunci che i Marvel Studios hanno fatto tramite dei tweet durante il Disney Plus Day.

Iniziamo con ciò che tutti stavano aspettando, il teaser dedicato agli annunci Marvel Studios, che contiene anticipazioni circa Moon Knight, She-Hulk, Ms-Marvel e una scena d’azione presa dai primi episodio di Hawkeye:

Prima di tutto hanno mostrato il logo title della serie su She-Hulk:

Successivamente hanno rivelato che la serie su Ms.Marvel arriverà nell’estate del 2022, ed hanno confermato che la serie animata di successo Marvel’s What if…? continuerà con la sua seconda stagione, a cui però non è stata data una finestra di rilascio.

Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, coming Summer 2022 on @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/GZzAqoeIn0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

The second season of Marvel Studios' What If…?, an animated Original Series, is coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/TAt7oPIDjx — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Poi è stata rivelata la messa in produzione di una serie su Echo, personaggio che comparirà nella serie Hawkeye, e che quindi qualifica questo nuovo prodotto come uno spin-off della serie con protagonista Jeremy Renner di ritorno nel ruolo dell’Avenger Clint Barton.

Inoltre sono state annunciate anche due nuove serie animate, una intitolata “Spider-Man: Freshman Year”, di cui purtroppo non abbiamo dettagli, e “I Am Groot”, incentrata sul personaggio introdotto in Guardiani della Galassia.

Marvel Studios' I Am Groot, an animated Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/4hpCsxzLkG — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Dopo le serie animate sono stati rivelati i logo title della serie su Iron Heart, personaggio afro americano erede spirituale di Iron Man, la serie già annunciata su Agatha Harkness, che fungerà quindi da spin-off della meravigliosa serie WandaVision, la preventivata serie Marvel Zombies, che adatterà la famosa run a fumetti della Marvel Comics (e che è stata creata ovviamente a seguito della puntata a tema di Marvel’s What If…?), e infine è stato mostrato il nuovo logo title della serie Secret Invasion.

Marvel Zombies, an animated Original Series from Marvel Studios, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/YetfOYpDPj — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

