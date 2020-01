Marvel cancella gli show animati Howard the Duck e Tigra & Dazzler

La lista rimanente dei progetti Marvel Television continua a diminuire.

Variety ha confermato che gli spettacoli animati Howard the Duck e Tigra & Dazzler – due dei quattro progetti Marvel animati per Hulu – non sono più nelle opere dello streamer.

Gli altri due spettacoli, “MODOK” e “Hit Monkey”, sono attualmente ancora sulla buona strada per essere completati. I quattro spettacoli dovevano unirsi in una mini-serie crossover chiamata “The Offenders”, anche se ora è fuori dai giochi dato che metà della squadra non sarà presente come previsto.

È stato riferito a dicembre che lo showrunner di “Tigra & Dazzler” Erica Rivinoja e lo staff di sceneggiatori dello show si erano allontanati dalla Marvel per divergenze creative, che ha portato alla messa in stallo dello show. A settembre, la serie su Ghost Rider di Hulu con Gabriel Luna nel ruolo del protagonista è stata completamente eliminata. La serie Marvel live-action “Helstrom” è ancora in lavorazione, mentre la serie Marvel-Hulu The Runaways sta andando in onda ora con la sua terza e ultima stagione.

Howard the Duck doveva essere scritto e prodotto esecutivamente da Kevin Smith e Dave Willis. Smith è noto per i suoi film del Askewniverse, tra cui Clerks, Mallrats e Jay & Silent Bob Strike Back. Smith ha anche scritto per la Marvel Comics in passato per personaggi famosi come Daredevil e Spider-Man. Willis ha già co-creato spettacoli animati popolari come “Aqua Teen Hunger Force” e “Squidbillies” per Adult Swim oltre all’aver lavorato come doppiatore.

La decisione di interrompere il lavoro sui progetti Marvel-Hulu viene dopo che è stato annunciato che la Marvel stava chiudendo la divisione televisiva della Marvel capitanata da Jeph Loeb. L’unico programma televisivo Marvel rimasto è Agents of SHIELD, che terminerà dopo sette stagioni su ABC questa primavera. Tutti gli altri spettacoli in live-action della Marvel Television sono stati cancellati o terminati negli ultimi due anni.

Prima dell’annuncio che la Marvel Television stava chiudendo i battenti, l’architetto del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, è stato promosso a direttore creativo della Marvel e ha assunto la direzione narrativa della società di proprietà della Disney attraverso mezzi, tra cui editoria, film, TV e animazione.

Attualmente sta producendo una serie di spettacoli live-action per Disney Plus con grandi personaggi del MCU tra cui The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki tra gli altri.

