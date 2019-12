Marvel Cinematic Universe: una grande star ha da poco rifiutato un ruolo

Nonostante per molti possa sembrare assurda, giunge notizia che una grande star ha da poco rifiutato un ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Ha da poco raggiunto una delle sue tappe più importanti, il Marvel Cinematic Universe, iniziato nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau (ora impegnatissimo con la serie The Mandalorian), può vantare di avere, e aver avuto, trai suoi ranghi attori non poco importanti, come Kurt Russell, Jeff Bridges, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, e sembra che un’altra grande star del cinema abbia recentemente rifiutato un ruolo in uno dei prossimi progetti firmati Marvel Studios.

A rivelarlo è stato proprio Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che, durante un Q&A tenutosi alla New York Film Academy, ha rivelato che:

C’è un attore che desideriamo per qualcosa, loro entrano, tu dai una certa aria e puoi dire che non sono coinvolti. ‘Immagino di essere un fallito, gli mostrerò, troveremo qualcuno ancora meglio’. Quindi, è solo una parte del lavoro e non indugiare su di loro, è quello che di solito cerco di fare, non pensarci troppo, non rimuginar ci sopra, andare avanti velocemente. Ho imparato che solo ingraziandoti i registi e facendoli capire che ero solo eccitato di essere lì, ero solo eccitato di essere vicino a un film e vicino a un gruppo di persone che facevano un film, quindi ho imparato cosa fare, cosa non fare. Quindi, quando siamo diventati il ​​nostro studio e abbiamo ottenuto i nostri finanziamenti per realizzare Iron Man, abbiamo dovuto usare tutto ciò che ho imparato, nel bene e nel male, per cercare di focalizzare la nostra visione su ciò che volevamo.

Qui il video dell’intervento di Kevin Feige alla New York Film Academy.

Parole interessanti che fanno capire quante volte sia capitato di aver ricevuto un ‘no’ come risposta da grandi attori nonostante il successo che riceveva il MCU man mano che gli anni passavano. Ma sono sicuro che grazie ai giusti registi questo enorme universo continuerà a regalarci grandi emozioni.

