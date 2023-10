Marvel conferma: in arrivo il nuovo film sui Fantastici 4, finalmente svelata la data di uscita!

By

L’universo cinematografico Marvel è in fermento, e tra le voci che circolano, una notizia sta facendo sognare i fan: il ritorno dei Fantastici 4 sul grande schermo. Ma non aspettatevi una produzione Marvel convenzionale, perché il regista Matt Shankman promette qualcosa di completamente innovativo.

Dopo un periodo di incertezza dovuto agli scioperi degli sceneggiatori, finalmente sembrano esserci progressi concreti sul fronte delle riprese del film. Le prime informazioni ufficiali stanno per giungere, ma la trama è ancora un mistero, e il cast rimane segreto. Tuttavia, il regista Matt Shankman ha recentemente condiviso la sua eccitazione per il progetto in un’intervista, alimentando le aspettative dei fan.

Il nuovo rivoluzionario approccio della Marvel

Secondo Shankman, il nuovo film dedicato ai Fantastici 4 si distinguerà nettamente da qualsiasi altra produzione Marvel vista finora. Sarà un’esperienza unica e mai vista prima, promette il regista. Anche se non può svelare tutti i dettagli, le sue parole suggeriscono che ci aspetta un’opera cinematografica che romperà gli schemi.

Il lavoro di pre-produzione procede senza intoppi, nonostante gli scioperi. Gli effetti speciali e la progettazione scenografica stanno dando vita a un mondo straordinario che sarà affascinante da vedere sul grande schermo. Shankman fa notare le sfide di trasporre in live-action il fantastico mondo dei Fantastici 4, dove la plausibilità scientifica è fondamentale. Anche se non può rivelare troppo, è chiaro che il regista è entusiasta di ciò che sta creando.

L’inizio delle riprese e la data di uscita

Quando inizieranno le riprese? Secondo Shankman, ci aspettiamo di vedere la troupe cinematografica all’opera l’anno prossimo, probabilmente in primavera, negli studi Pinewood di Londra. Un’attesa che si fa sempre più intensa. A differenza dei film precedenti sulla squadra, questa nuova produzione non ci racconterà l’origine dei Fantastici 4. Li incontreremo già nel pieno dei loro poteri, promettendo una storia avvincente e senza precedenti.

La data d’uscita è fissata per il 2 maggio 2025, un giorno che i fan dei Fantastici 4 segneranno a fuoco nei loro calendari. L’attesa sarà lunga, ma le promesse di Matt Shankman rendono questo ritorno dei supereroi ancora più intrigante. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul film che sta facendo battere il cuore dei fan Marvel!