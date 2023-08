Marvel e DC sotto attacco: in arrivo la serie-parodia che stronca i cinecomic! Svelati titolo e cast

Se sei stanco di Marvel, Dc e compagnia, o se hai mai alzato il sopracciglio di fronte a un cinecomic e hai detto: “Ma davvero?”, allora preparati a far parte della “squadra Scorsese” in piena regola! Ecco l’antidoto perfetto: The Franchise, la nuova serie HBO che mette sotto torchio il mondo dei cinecomic come mai prima d’ora. Non si tratta solo di una commedia, è una vera e propria dichiarazione di guerra satirica nei confronti dei film dei supereroi.

Quando il mondo dei cinecomic sembrava aver preso il sopravvento, ecco che arriva The Franchise per ribaltare tutto e farvi scoppiare dalle risate. Questa serie, prodotta dalla HBO, è come un tornado di umorismo che si scatena nel dietro le quinte di un film fittizio di supereroi, esponendo tutte le stranezze e le contraddizioni che spesso si celano dietro le esplosioni e i costumi sgargianti. Sì, hai capito bene, finalmente qualcuno ha messo in scena quel caos segreto dietro il mondo dei cinecomic che tutti avevamo solo sussurrato.

The Franchise è la serie che ti farà chiedere: “Ma come diavolo vengono fatti questi film?”, e non si ferma lì. Con episodi di mezz’ora che promettono di essere come veri e propri fuochi d’artificio, questa commedia affronterà senza paura gli aspetti più spinosi e ridicoli dei film Marvel e DC. La sinossi ufficiale non mente: “La troupe di un film in franchising non molto amato lotta per il proprio posto in un universo cinematografico selvaggio e indisciplinato. The Franchise fa luce sul caos segreto all’interno del mondo del cinema di supereroi, per porre la domanda: come viene prodotta esattamente questa salsiccia cinematografica? Perché ogni cazzata ha una sua origin story”.

Eroi, antieroi e sorprese! Il team di The Franchise fa tremare Marvel e DC

Lasciate spazio ai veri eroi… o meglio, agli antieroi, di The Franchise! Questa squadra di fuoriclasse dell’umorismo include nomi che faranno tremare sia gli studios di Hollywood che i fan sfegatati dei cinecomic. Himesh Patel, noto per “Yesterday”, e Aya Cash, la regina dell’irriverente “You’re the Worst”, saranno i capitani di questo team che promette di mettere a nudo i segreti meglio custoditi dei cinecomic.

E non finisce qui, perché il cast di The Franchise è un concentrato di talento e sorprese. Da Jessica Hynes a Billy Magnussen, da Lolly Adefope a Darren Goldstein, da Isaac Powell a Richard E. Grant, fino ad arrivare a nientemeno che Daniel Brühl, noto come il misterioso Barone Zemo nel mondo cinematografico Marvel. Sì, hai capito bene, il Barone Zemo si unirà al caos esilarante di questa serie che promette di scuotere le fondamenta degli universi Marvel e DC.

Dietro le quinte di questa operazione spettacolare ci sono nomi altrettanto spettacolari. Con il genio dietro “Skyfall” e “1917”, Sam Mendes, alla regia, insieme a Armando Iannucci, il maestro dietro la serie “Veep”, e lo showrunner di Succession, Jon Brown, il palcoscenico è pronto per il gran debutto. E se ti chiedi quando potrai finalmente goderti questa commedia tanto attesa, non temere, l’episodio pilota è già pronto a far partire l’azione. Dovremo solo aspettare il termine dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA per goderci il resto di questa avventura irresistibile.

E a chi diceva che Martin Scorsese avrebbe guidato la crociata anti-Marvel e DC, The Franchise dimostra che c’è spazio anche per altri coraggiosi guerrieri dell’umorismo nella lotta contro i cinecomic!