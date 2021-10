Marvel starebbe sviluppando una serie Disney+ con al centro la Monica Rambeau di Teyonah Parris

Mentre era chiaro che i Marvel Studios stavano espandendo il proprio universo cinematografico in grande stile, l’estensione di quell’espansione sta iniziando a rivelarsi man mano che ogni nuova uscita prende vita.

Ciò ha preso il via all’inizio di quest’anno quando Loki è stato confermato per una seconda stagione durante i titoli di coda del finale della prima stagione, che ha seguito Captain America 4 diventare realtà un giorno dopo il sesto episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Per quanto riguarda What If…? è quasi confermato che avrà anche una seconda stagione, in particolare grazie anche all’episodio con al centro Tony Stark e Gamora, che a quanto pare non ha trovato spazio nella prima stagione a causa del Covid.

Tutto questo è arrivato prima dell’eccitante notizia che Kathryn Hahn sarebbe diventata protagonista di una serie spin-off dedicata ad Agatha Harkless, in arrivo su Disney+ dopo il suo ruolo in WandaVision.

WandaVision è diventata la prima proprietà Marvel a vincere un Emmy Award, ed è chiaro che i fan vogliono vedere di più del cast principale di questo spettacolo e di altri film. Ora, le voci indicano un altro spin-off per un altro personaggio di WandaVision è in sviluppo, uno che già avrà il suo momento al cinema.

Secondo lo scooper Daniel RPK, cosa quindi da prendere con le pinze, i Marvel Studios stanno sviluppando uno spettacolo incentrato sulla Monica Rambeau di Teyonah Parris dopo la sua apparizione in WandaVision. Al momento non si conoscono altri dettagli su questo progetto.

