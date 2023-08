Marvel, stravolgimento totale! In arrivo il reboot: ecco come sarà il nuovo MCU

Nel frastuono delle controversie circondanti lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori che ha gettato nell’incertezza il futuro del calendario delle uscite Marvel, si fa strada un intrigante e audace pettegolezzo riguardante il destino dell’universo cinematografico che ha incantato gli spettatori per oltre un decennio e mezzo.

Sotto la voce di un informatore interno, circola l’entusiasmante notizia che gli studi Marvel potrebbero intraprendere una radicale riscrittura dell’MCU attraverso un avvincente “soft-reboot”, tracciando un nuovo inizio a partire da uno dei titoli più fervidamente anticipati: Avengers: Secret Wars. Con la data d’uscita fissata a maggio 2027, questo film pare destinato a riunire sia volti familiari che nuovi talenti in un’epica resa dei conti per il destino del Multiverso. Anche se l’identità del principale antagonista è ancora avvolta nel mistero, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi legati a Jonathan Majors, l’attesa per questo evento di proporzioni cosmiche è a dir poco palpabile.

La portata dell’evento è tale da indurre a speculazioni ardite, alimentate da commenti audaci come quelli dell’account Twitter CanWeGetSomeToast, secondo il quale Avengers: Secret Wars potrebbe fungere da spartiacque, aprendo le porte a un soft-reboot dell’MCU. In un modo simile a quanto The Flash ha fatto per il DC Universe, sembra che Marvel stia preparando un commiato che abbraccia non solo il cosiddetto Fox-Verse, ma anche l’MCU che è diventato una parte indissolubile delle nostre vite. CanWeGetSomeToast dichiara con convinzione: “Tutto è già tracciato. C’è una forte probabilità che Avengers: Secret Wars stia gettando le basi per un soft-reboot dell’intera MCU. Un addio che sarà un tributo non solo al mondo di Fox, ma anche all’MCU che è entrato nel nostro cuore. In seguito, ci aspetta una MCU completamente nuova e inaspettatamente differente.”

L’epocale resurrezione di Marvel: il reboot che ha catturato l’attesa di tutti

Mentre l’orizzonte dell’incertezza si dipana, emerge una questione affascinante: come si svilupperà questo audace reboot? Forse è giunto il momento di congedare i nostri eroi rimasti, quelli che hanno sopravvissuto alle tumultuose fasi finali dell’MCU. Stiamo parlando di figure iconiche come Doctor Strange, la nuova incarnazione di Captain America portata in scena da Anthony Mackie, Ant-Man e persino il Thor che si appresta a vivere la sua quinta avventura in solitaria. Benché il 2027 possa sembrare un punto lontano nel tempo, il panorama potrebbe rivitalizzarsi grazie a due nuovi capitoli di Avengers e a una serie di altri titoli, promettendo ulteriori trionfi nelle sale cinematografiche.

E voi, cari appassionati, cosa ne pensate di questa prospettiva? Sareste entusiasti di assistere a un reboot, anche se solo in parte, dell’universo Marvel? Non possiamo fare a meno di immaginare nuove incarnazioni di eroi come Iron Man o Captain America, ma il destino di questa rinascita giace ancora nel campo delle ipotesi. Ecco a voi la nostra sfida: lasciateci i vostri pensieri nei commenti, perché in questa avventura epica, il verdetto finale spetta a voi, i veri eroi della community Marvel!