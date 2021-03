Marvel Studios Assembled: ecco il trailer del dietro le quinte di WandaVision

Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di WandaVision, il nuovo speciale in stile documentario che mostra agli spettatori i retroscena della serie di successo dei Marvel Studios WandaVision, è ora in streaming in esclusiva su Disney+. Disponibile anche il trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Il primo episodio di questa innovativa serie di speciali in stile documentario presenta Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision mentre invitano gli spettatori dietro le quinte della loro emozionante serie.

Guarda come il concept sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Assisti a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici utilizzati durante i primi anni della televisione. Scopri le sfide uniche e l’esito finale della messa in scena di un intero episodio di fronte a un pubblico in studio dal vivo.

Trascorri del tempo con le nuove arrivate nell’Universo Cinematografico Marvel, come Teyonah Parris e Kathryn Hahn, insieme ai grandi ritorni come Kat Dennings e Randall Park. Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di WandaVision getta uno sguardo avvolgente alla prima, e probabilmente più insolita, serie in streaming dei Marvel Studios.

