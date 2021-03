Marvel Studios avrebbero messo in sviluppo un film dal titolo The Mutants

Alcuni sviluppi hanno lasciato intendere a molti che l’introduzione dei mutanti nel MCU sarebbe stata prossima, e stando ad un recente rapporto qualcosa sta per sconvolgere il MCU.

Il Marvel Cinematic Universe è ben noto per essere all’inizio della sua più grande espansione fino ad oggi con la Fase 4, e questa inizierà con l’attesissimo finale di stagione di WandaVision prima che altri cinque spettacoli Disney + e quattro lungometraggi arrivino nel 2021. Il 2022 ha anche lui una dozzina di nuove titoli confermati in arrivo, dopodiché il futuro del MCU diventa solo un po’ più incerto. Per fortuna, i fan sono a conoscenza di altri due importanti progetti in arrivo nel 2023 o successivamente, Guardiani della Galassia Vol. 3 e il reboot dei Fantastici Quattro.

Grazie al debutto dei Fantastici Quattro nel MCU, l’inizio ufficiale del passaggio completo delle sue proprietà (meno Hulk che è ancora della Universal) nell’universo espanso comincia, e uno dei super gruppi più attesi per il debutto nelle sale è sicuramente quello degli X-Men.

L’unico progetto confermato relativo ai mutanti ad essere ambientato nel MCU finora è Deadpool 3, che è nella fase iniziale di sviluppo in questo momento. Questo sta per cambiare, secondo un rumor proveniente da The Illuminerdi un progetto guidato dai Marvel Studios prodotto dal CCO Marvel, Kevin Feige, intitolato The Mutants, è attualmente in fase di sviluppo come film e dovrebbe essere un riavvio del franchise di X-Men.

