Marvel Studios: Ecco tutti i trailer e gli annunci presentati al Disney Investor Day

Il Disney Investor Day 2020 si è concluso con lo spazio dedicato ai Marvel Studios e infatti a dare i numerosissimi annunci c’è stato il presidente della casa delle Idee Kevin Feige che per prima cosa ha annunciato il rilascio di un nuovo trailer di Wandavision, la prima serie esclusiva per Disney+ che potete visionare qui sotto.

Questa è la sinossi di Wandavision: Paul Bettany torna come Visione e Elisabeth Olsen nella parte di Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare e che ci sia un oscuro segreto dietro la loro vita perfetta. Diretta da Matt Shakman, la serie vede Jac Schaeffer come showrunner. Le puntate sono state girate ad Atlanta presso i Pine Wood Studios.

Dopo Wandavision è stato finalmente mostrato il primo trailer di Falcon and The Winter Soldier, la seconda serie dei Marvel Studios che vedrà come protagonisti i Falcon e Bucky Barnes a.k.a Winter Soldier. Di seguito ecco il fomentante filmato.

Questa è la sinossi di Falcon and The Winter Soldier: Diretta da Kari Skogland (The Handmaid’s Tale), la storia prende le mosse all’indomani delle vicende narrate in Avengers: Endgame, mostrandoci quindi Sam Wilson (Anthony Mackie) nei panni del nuovo Capitan America, dopo il passaggio dello scudo dalle mani di Steve Rogers.

Ma non è finita qui, perché Kevin Feige ha anche presentato un primo filmato di Loki, la serie con protagonista Tom Hiddleston nei panni del dio dell’inganno. Di seguito la sinossi: In Loki, il villain mercuriale riesuma il proprio ruolo di Dio dell’Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Kate Herron dirige e Michael Waldron è il capo sceneggiatore. Il debutto avverrà in esclusiva su Disney+ nel 2021.

Dopo la presentazione ufficiale della serie dedicata al fratellastro di Thor,è stato rilasciato anche il primo trailer della serie animata What if…? Che mostra alcuni mondi alternativi dove gli eroi più conosciuti del Marvel Cinematic Universe si scambiano i ruoli o si ritrovano in situazione totalmente sconosciute. Il tutto raccontato dall’osservatore.

Dopo la presentazione di What If…? Kevin Feige ha voluto parlare brevemente di Ms. Marvel, una delle serie attualmente in produzione che vedrà protagonista Khamala Khan, interpretata da Iman Vellani. E per l’occasione ha anche rilasciato un breve filmato dove ci vengono mostrati alcuni concept art e brevissime scene della serie. Potete visionare il filmato qui di seguito.

Dopo Ms Marvel, Feige ha finalmente rivelato nuovi dettagli riguardanti She-Hulk, confermando definitivamente che a interpretare il personaggio di Jennifer Walters / She-Hulk sarà Tatiana Maslany, inoltre tornerà Tim Roth nei panni dell’Abominio e lo stesso Hulk, intepretato da Mark Ruffalo, apparirà nella serie, ma non si sa se sarà una presenza fissa nel cast o farà una breve apparizione. Diretto da Kat Coiro e Anu Valia, She-Hulk arriverà su Disney+ nel 2022.

She-Hulk arrives to the MCU! @TatianaMaslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk and Tim Roth returns as the Abomination and Hulk himself, @MarkRuffalo, will appear in the series. Directed Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/mN8l8bqA0u — Disney (@Disney) December 11, 2020

È stata annunciata anche una serie con protagonista Samuel L.Jackson tornerà nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn di Captain Marvel nei panni dello Skrull, Talos, che si intitolerà Secret Invasion e vedrà l’ex direttore dello Shield e il suo alleato affrontare una fazione malvagia degli Skrull che si è infiltrata nella civiltà terrestre.



C’è stato spazio anche per Hawkeye, la serie che vedrà Jeremy Renner tornerà a recitare nei panni di Occhio di Falco, che allenerà la sua allieva Kate Bishop interpretata dall’incredibile Hailee Steinfeld. È stato inoltre confermato il cast aggiuntivo che include Vera Farmiga, Fra Free e la nuova arrivata Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez con gli episodi diretti da Rhys Thomas e il duo di registi Bert e Bertie.

Si è tornato a parlare anche di Brie Larson che tornerà nei panni di Carol Danvers in Captain Marvel 2, diretto da Nia DaCosta. Nel cast si sono aggiunte anche la Ms. Marvel di Iman Vellani, e la Monica Rambeau interpretata da Teyonah Parris di WandaVision, ciò fa capire che il film sarà direttamente collegato a queste serie. Captain Marvel 2 arriverà nei cinema l’11 novembre 2022.

È stato anche annunciato nn altro progetto a tema armature di Iron Man chiamato Armor Wars, con protagonista il War Machine di Don Cheadle ma sopratutto la conferma del rumor circa lo sviluppo della serie su Ironheart, con protagonista Dominique Thorne nei panni della brillante Riri Williams.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness, debutterà il 25 marzo 2022 e vedra nel cast Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Diretto da Sam Raimi, il film sarà direttamente collegato a Wandavision e sopratutto, come confermato da Kevin Feige stesso, al prossimo film di Spider-Man, il che potrebbe essere una conferma dell’introduzione del multiverso anche nel terzo film MCU sull’arrampicamuri.



E come ciliegina sulla torta, è stato annunciato ufficialmente lo sviluppo del film dedicato alla famiglia Marvel per eccellenza, ovvero i Fantastici 4! Del film ci è stato mostrato solamente il logo, e non ci sono ulteriori dettagli su chi interpreterà i 4 supereroi, ma i rumor che si susseguono da mesi vogliono nella parte di Mr. Fantastic e la Donna Invisibile John Krasinski e la moglie Emily Blunt, che in passato era tra le candidate per interpretare Black Widow, ruolo poi andato a Scarlet Johansonn.

Cosa dire quindi dello spazio dedicato ai Marvel Studios? Di sicuro è stato ricco di sorprese e siamo sicuri che i fan staranno facendo i salti di gioia sopratutto per i Fantastici 4, ma noi adesso non possiamo far altro che attendere ulteriori dettagli e aggiornamenti riguardanti questi numerosissimi progetti.

