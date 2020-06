Marvel Studios intenzionati a dare a Deborah Chow una sua serie Disney +?

Nonostante una lunga carriera in televisione, la regista Deborah Chow è esplosa sulla scena con i suoi episodi di The Mandalorian l’anno scorso. Ciò le ha permesso di essere nominata per dirigere la serie televisiva su Obi-Wan Kenobi e di farla diventare un nome familiare nei santuari dei nerd.

Se si deve credere a una nuova voce, la talentuosa regista potrebbe portare i suoi talenti nell’universo cinematografico Marvel dato che MCU Cosmic riferisce che Marvel Studios hanno incontrato la Chow per parlare di “molteplici potenziali progetti che hanno in cantiere”. Non è chiaro quale progetto abbiano in serbo per la regista, ma non mancano le possibilità.

La Marvel ha una serie di progetti in cantiere per Disney +, come Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, tutti in fase di sviluppo e senza registi. Anche l’attesissimo lungometraggio sequel su Captain Marvel è in lavorazione presso lo studio, ma i tempi sono fondamentali per i progetti che Chow potrebbe sviluppare.

Come affermato in precedenza, è stata scelta per dirigere la serie su Obi-Wan, che è attualmente prevista per le riprese nel gennaio del prossimo anno. Di conseguenza, la sua agenda sarà probabilmente piena per buona parte del prossimo anno, nel momento in cui Captain Marvel 2 avrebbe dovuto iniziare le riprese.

Chow non è estranea al lavoro nel mondo Marvel, avendo precedentemente diretto episodi di Jessica Jones e Iron Fist per la collezione degli spettacoli di Netflix. Altri suoi crediti includono Mr. Robot, Fear the Walking Dead, Lost in Space, American Gods e Better Call Saul. In precedenza era stata accreditata per un adattamento del romanzo The Possibility of Fireflies.

Dopo l’episodio di The Mandalorian presentato da Chow, i fan hanno espresso vocalmente il loro sostegno per lei come regista e per essere stato scelta per dirigere la serie su Obi-Wan. Anche il cast della serie Star War ha avuto elogi per lei, come il co-protagonista Carl Weathers che ha detto a Variety che Chow è stata una persona “davvero fantastica con cui lavorare su così tanti livelli”.

