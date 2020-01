Marvel Studios potrebbero avere in programma altre due serie Disney +

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios hanno altre due serie collegate al MCU in sviluppo che non sono ancora state annunciate.

Kevin Feige sta espandendo l’universo condiviso in un modo completamente diverso mentre dilettandosi in progetti per il piccolo schermo. A differenza dell’ormai defunto ramo della serie Marvel TV, i nuovi spettacoli sono legati con quello che accade sul grande schermo. Finora hanno già annunciato alcuni dei loro prossimi progetti e alcuni sono già in produzione, come The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, tuttavia, potrebbero averne un altro paio in cantiere che non sono ancora stati confermati.

I nuovi programmi TV faranno chiaramente parte della Fase 4 del MCU e oltre. Feige ha continuamente sottolineato quanto sia importante per i fan guardare questi show Marvel / Disney + in quanto influenzeranno in modo significativo la narrativa generale del franchise. Oltre a presentare alcuni volti familiari dal lato cinematografico delle cose, dando loro effettivamente più archi narrativi personali, i Marvel Studios stanno anche pianificando il debutto di nuovi personaggi che dovrebbero farsi strada sul grande schermo, tra cui la Ms.Marvel, She-Hulk, Kate Bishop e Moon Knight.

A quanto pare, tuttavia, questi spettacoli potrebbero non solo dar voce ai personaggi esistenti o farne debuttarne di nuovi, ma potrebbero anche esplorare trame che potrebbero in definitiva influenzare l’intero MCU.

Secondo un nuovo rapporto di Bleeding Cool (via SR) che cita attori anonimi dell’industria hollywoodiana, i Marvel Studios hanno in programma due serie senza nome, una delle quali ruota attorno a Secret Invasion basata sul fumetto di Brian Michael Bendis e Leinil Traces Yu. L’altro è uno spettacolo misterioso con un’altra stella del cinema Marvel. Non si sa ancora quando questi progetti potrebbero essere pubblicati e le relazioni di Bleeding Cool non includono alcuna informazione.

È però molto importante notare che nulla è ufficiale, quindi è meglio prendere il tutto con le dovute pinze. Tuttavia, se questo rapporto di rivelasse effettivamente veritiero, gli eventi della serie TV incentrata su Secret Invasion avrebbero un effetto a catena in tutto l’universo espanso. Da quando gli Skrull (e i Kree) sono stati presentati in Captain Marvel, i fan si sono chiesti quando Secret Invasion sarebbe stato adattato nel franchise. Molti presumevano che sarebbe stato il prossimo arco narrativo per un film corale dopo l’Infinity Saga, e sebbene questo rapporto non lo confermi, uno show televisivo di Secret Invasion potrebbe essere un modo per introdurre la trama nel più ampio MCU.

