Marvel Studios: riepilogo della presentazione al panel del SDCC 2022

C’era eccitazione nell’aria nella Hall H del San Diego Comic-Con quando Miss Minutes è comparsa per introdurre Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, che è stato raggiunto sul palco dal moderatore Ash Crossan per presentare l’attesissimo panel sui live action Marvel Studios.

Feige non ha deluso la folla entusiasta, mostrando le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe con trailer, contenuti esclusivi, Q&A con cast e filmmaker, importanti annunci e una sensazionale esibizione dal vivo.

MULTIVERSE SAGA: due film di Avengers concluderanno la saga

I fan sono stati i primi a sapere che le Fasi 4, 5 e 6 fanno ufficialmente parte della Multiverse Saga, che si concluderà con due nuovissimi film di Avengers, tra cui Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo il 2 maggio 2025 nelle sale americane, e Avengers: Secret Wars, previsto per il 7 novembre 2025 nelle sale americane.

FASE 4: Presentazione dei trailer e dei protagonisti, oltre a un’esibizione mozzafiato

I fan non dovranno attendere a lungo per il prossimo titolo della Fase 4. She-Hulk: Attorney at Law debutterà in esclusiva su Disney+ il 17 agosto 2022. Le registe Kat Coiro e Anu Valia e la sceneggiatrice Jessica Gao hanno raggiunto le protagoniste Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga e Jameela Jamil per un vivace Q&A. Il pubblico presente ha visto un nuovo trailer.

La nuova serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani, mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

I nove episodi della serie comedy vedono la partecipazione di numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong in quelli di Wong, oltre a Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

La presentazione di Black Panther: Wakanda Forever si è conclusa nella Hall H tra fragorose ovazioni e applausi, iniziando con un’esibizione dal vivo di Baaba Maal (voce), Massamba Diop (tama), ballerini e percussionisti. Feige è stato raggiunto sul palco dal regista Ryan Coogler e dai membri del cast Mabel Cadena, Michaela Cole, Winston Duke, Danai Gurira, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Alex Livinalli, Lupita Nyong’o, Dominique Thorne e Letitia Wright per un Q&A e per dare un’occhiata al primo trailer del film.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Feige ha anche condiviso che il film è il titolo finale della Fase 4. Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre 2022 nelle sale italiane.

FASE 5: I protagonisti salgono sul palco, rivelati nuovi titoli e nuove date

Feige ha rivelato che la Fase 5 prenderà il via nel 2023 con Ant-Man and The Wasp: Quantumania che arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. Il regista Peyton Reed e le star Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors e Kathryn Newton hanno partecipato a un vivace Q&A. Epico nelle dimensioni e nei toni, Ant-Man and The Wasp: Quantumania è un’avventura fantascientifica decisamente unica per il franchise. I fan presenti in sala hanno potuto dare un’occhiata speciale al film.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

A seguire è stata presentata la nuova emozionante serie Secret Invasion che arriverà su Disney+ nella primavera 2023. Cobie Smulders, che riprende il ruolo di Maria Hill, spia decorata e fedele braccio destro di Nick Fury, è intervenuta per parlare della nuova serie. Per la gioia dei presenti, è stata inoltre mostrata una clip che ha dato un assaggio di ciò che il pubblico potrà aspettarsi dalla serie.

Secret Invasion vede protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, già incontrati in Captain Marvel. A loro si aggiungono Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, e Olivia Colman.

La serie evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che da anni si infiltra sulla Terra.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane. Per parlare dell’attesissimo terzo capitolo di Guardiani della Galassia erano presenti il regista James Gunn, i membri del cast Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter e Maria Bakalova che hanno partecipato a una coinvolgente conversazione. Chukwudi Iwuji è arrivato sul palco in costume, rivelando ai fan entusiasti che nel film interpreterà High Evolutionary (Alto Evoluzionario). Il pubblico ha potuto dare uno sguardo speciale al film.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Sono emersi nuovi dettagli su alcuni titoli precedentemente annunciati della Fase 5. In esclusiva su Disney+ nel 2023 arriveranno serie molto attese che sono attualmente in produzione, tra cui Echo, prevista per l’estate 2023, la seconda stagione di Loki, sempre prevista per l’estate del 2023, e Ironheart, che sarà disponibile in streaming nell’autunno 2023. Le riprese di Agatha: Coven of Chaos inizieranno nel corso dell’anno e il debutto è previsto per l’inverno 2023.

I titoli in uscita al cinema della Fase 5 includono The Marvels, diretto da Nia DaCosta, che arriverà nelle sale americane il 28 luglio 2023, e Blade, le cui riprese inizieranno a ottobre e la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 3 novembre 2023.

Kevin Feige ha presentato oggi per la prima volta un trio di progetti accattivanti che debutteranno nel 2024 e che hanno ottenuto una risposta entusiasmante da parte dei fan.