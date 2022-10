Marvel Studios sposta le date d’uscita di ben 4 dei suoi prossimi film

La Disney ha rivelato che i Marvel Studios hanno ufficialmente ritardato l’uscita di Fantastic Four, che sarà il primo film della Fase 6 del MCU.

Originariamente annunciato per la data di uscita dell’8 novembre 2024, la prima incursione della prima famiglòia Marvel nel MCU sarà ora presentata in anteprima il 14 febbraio 2025. Ciò arriva in mezzo ad altri ritardi significativi nell’imminente programma della Multiverse Saga della Marvel, dove figura anche Avengers: Secret Wars. che è stato spostato all’1 maggio 2026, spostandosi dalla precedente data del 7 novembre 2025. L’evento crossover è alla ricerca di un regista e questa mossa segna anche un importante distanziamento fra i due film, che ora non usciranno più a ridosso l’uno dell’altro.

Si aggiungono al gruppo anche Blade con Mahershala Ali, che è stato spostato al 6 settembre 2024, dalla data del 3 novembre 2023, e questa notizia arriva mentre il film cerca un nuovo regista dopo essersi separato dal precedente regista Basamam Tariq due settimane fa.

E anche Deadpool 3, per ora senza titolo, pare si trasferirà all’8 novembre 2024, spostandosi dalla precedente data del 6 settembre 2024. Il film è interpretato da Ryan Reynolds e vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Shawn Levy è il regista.

