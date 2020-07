Marvel’s Avengers: annunciata la data di rilascio della open beta

Annunciata la data di rilascio della open beta per Marvel’s Avengers, il prossimo videogioco prodotto da Square Enix con protagonisti i celebri eroi Marvel.

Sarebbe dovuto uscire a maggio di quest’anno, ma alla fine il Marvel’s Avengers sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Montreal, e prodotto da Square Enix, è stato rimandato a settembre, sempre di quest’anno. Ciò nonostante, sarà possibile per noi amanti del mondo video ludico, e del mondo Marvel, metter mano su una beta del gioco un paio di settimane prima della release del titolo.

Square Enix avrebbe dovuto comunicare la data d’uscita della open beta del gioco il 24 giugno quando si è tenuta l’ultima War Table. Le date, però, sono arrivate solo ora e portano buone notizie per i possessori di PlayStation 4 e per coloro che hanno preordinato il gioco.

Square ha infatti rivelato che chi ha prenotato il gioco, fisico o digitale, per PS4 avrà modo di accedere alla beta di Marvel’s Avengers dal 7 agosto. Dal 14 agosto avranno modo di accedervi invece tutti i possessori di PS4 e coloro che hanno prenotato il gioco per Xbox One e PC, mentre dal 21 agosto chiunque potrà mettere mano all’open beta del titolo.

Nella beta in questione sarà possibile provare tutto quello che il gioco ha da offrire, seppur con tutte le limitazioni che caratterizzano una beta.

Avremo modo di poter provare la campagna in single player, le missioni co-op, il tipo di progressione dei personaggi e l’eplorazione delle cosiddette War Zone. Quello che ora alcuni si chiedono è se sarà possibile salvare i dati ottenuti giocando alla beta per poterli portare sul gioco finale una volta uscito.

Probabilmente avremo ulteriori informazioni il 29 luglio quando si terrà la prossima War Table.

Fonte: Gematsu

