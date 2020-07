Marvel’s Avengers: rivelato il dlc con Occhio di Falco

Square Enix e Crystal Dynamic hanno rivelato il dlc con Occhio di Falco in Marvel’s Avengers, a breve disponibile per tutti con l’open beta.

Uno dei titoli video ludici più attesi degli ultimi anni è il videogioco dedicato ai Vendicatori Marvel annunciato anni fa per poi cadere in un silenzio che lo portò ad essere quasi dimenticato da tutto il mondo. Questo finché l’anno scorso, durante l’E3, Square Enix e Crystal Dynamic non hanno tolto il velo di mistero che circondava il titolo presentandolo a tutto il mondo con trailer e gameplay.

Ora manca poco più di un mese alla release ufficiale del titolo per tutte le console della generazione corrente, e a breve potrà anche esser provato da chiunque vorrà grazie alll’open beta. Ma oggi, Square e Crystal hanno fatto un annuncio molto importante presentando finalmente Occhio di Falco.

Erano rimasti tutti un po’ delusi nel notare l’assenza di Clint Barton / Hawkeye dai trailer e gameplay prima citati. Nelle ultime ore è stato però rivelato il trailer che presenta proprio il personaggio in questione, che sarà disponibile attraverso un’espansione gratuita del titolo poco dopo il suo lancio (previsto per ora per il 4 settembre 2020).

Il personaggio sarà giocabile sia in modalità giocatore singolo che in quella cooperativa, e ci saranno delle missioni uniche legate alla trama e giocabili solo con il personaggio di Occhio di Falco.

Qui di seguito trovate il trailer d’annuncio.

Marvel’s Avengers è un gioco action-adventure sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Montréal, pubblicato da Square Enix e incentrato sui Vendicatori dei fumetti Marvel, con la direzione di Shaun Escayg.

La colonna sonora è composta da Komeil Hosseini.

Nel cast vocale originale Jeff Schine (Steve Rogers / Capitan America), Nolan North (Tony Stark / Iron Man), Troy Baker (Bruce Banner / Hulk), Laura Bailey (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Travis Willingham (Thor) e Sandra Saad (Ms. Marvel).

Il gioco uscirà il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox one e PC.

