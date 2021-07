Marvel’s What if…? – ecco il trailer che rivela la data d’uscita della serie!

Con il finale di Loki fissato per la prossima settimana e Black Widow in arrivo nelle sale questo fine settimana, i fan della Marvel si stanno preparando per il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in continua evoluzione.

Marvel’s What if…?, una serie antologica animata che presenta scenari da realtà alternative, come quella in cui Peggy Carter che ottiene il siero del super soldato o T’Challa che diventa Star-Lord. Sappiamo della serie da un po’ di tempo ormai, ma il debutto del trailer ha rivelato un sacco di nuovi footage, oltre alla data ufficiale della prima.

Marvel’s What if…?, farà il suo debutto su Disney+ l’11 agosto, il che significa che il divario tra gli spettacoli dei Marvel Studios è di circa un mese.

Potete guardare il trailer completo qui sotto:

E qui sotto il teaser poster:

One question changes everything. Marvel Studios' first animated series, What If…?, starts streaming August 11 with new episodes Wednesdays on @DisneyPlus. @WhatIfOfficial pic.twitter.com/QRw5OQN8wO — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 8, 2021

