Marvel’s What If…? – ecco un’anticipazione della puntata dedicata a T’Challa Star-Lord

La pagina Twitter ufficiale dei Guardiani della Galassia (per l’occasione con un nome diverso), ha condiviso un breve teaser per l’episodio 2 di What If…?, che vedrà protagonista il compianto Chadwick Boseman nei panni di T’Challa Star-Lord.

“Negli anni ’80, Ego il pianeta vivente, ha inviato un equipaggio di Ravagers sulla Terra in cerca di suo figlio. Guidati da Yondu, i Ravagers hanno rapito un bambino dal Wakanda”.

Il video delinea l’evento che ha cambiato tutto di questa storia rispetto alla timeline principale del MCU, mentre Yondu ammonisce i Ravagers dicendo “voi idioti avete preso il ragazzo sbagliato”, conferma che, in questo universo, i Ravagers hanno commesso l’errore di prendere T’Challa dal Wakanda per Ego invece di prendere Peter Quill dal Missouri.

Di seguito potete vedere il teaser completo:

What If… T'Challa Became a Star-Lord? Discover the answer to the question in the next episode of Marvel Studios' #WhatIf…?, streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/KFzOW9m6t3 — T’Challa Star-Lord (@Guardians) August 17, 2021

Ci sono 9 episodi in totale sviluppati e la maggior parte del cast del MCU ha ripreso i propri ruoli nella serie.

Ogni episodio esamina i film passati inclusi nella Infinity Saga, ma ognuna delle storie presenterà una differenza chiave che mostra come la storia si sarebbe svolta se le cose fossero andate diversamente. L’Osservatore, il narratore della serie, è doppiato da Jeffrey Wright.

Alcune delle storie includono T’Challa come Star-Lord; Zombie Captain America che attacca Bucky Barnes; Peggy Carter nel ruolo del Capitano Carter, e Steve Rogers con armature mech dieselpunk.

Il cast vocale comprende Michael B. Jordan come Killmonger, Sebastian Stan come Bucky Barnes, Josh Brolin come Thanos, Mark Ruffalo come Bruce Banner / The Hulk, Tom Hiddleston come Loki, Samuel L. Jackson come Nick Fury, Chris Hemsworth come Thor, Hayley Atwell come agente Peggy Carter, Chadwick Boseman come pantera nera, Karen Gillan come nebulosa, Jeremy Renner come Hawkeye, Paul Rudd come Ant-Man, Michael Douglas come Hank Pym, Neal McDonough come Dum Dum Dugan, Dominic Cooper come Howard Stark, Sean Gunncome Kraglin, Natalie Portman come Jane Foster, Taika Waititi come Korg, Toby Jones come Arnim Zola, Djimon Hounsou come Korath, Jeff Goldblum come Grandmaster e Michael Rooker come Yondu.

Mi piace: Mi piace Caricamento...