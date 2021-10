Marvel’s What If…? – il regista Bryan Andrews rivela alcuni concept di puntate scartate

Le speculazioni circa Marvel’s What If…? lasciano intendere la serie sarebbe iniziata sempre con qualcosa di retrò, ma andiamo più nel particolare.

Il regista Bryan Andrews ha immaginato una storia ambientata negli anni ’40 che coinvolge Capitan America e Peggy Carter agli albori di quello che sarebbe diventato il Marvel Cinematic Universe. Ma questa volta ci sarebbe stato un colpo di scena sconvolgente. Questo è esattamente ciò che lo show animato ha finito per fare con il suo primo episodio, immaginando cosa sarebbe potuto accadere se l’agente Carter di Hayley Atwell avesse ricevuto il siero del super-soldato invece di Steve Rogers.

Ma anni fa, all’inizio dell’ideazione di What If…?, Andrews aveva in mente un inizio completamente diverso quando ha presentato una galleria di sue immagini al presidente della Marvel, Kevin Feige, illustrando fino a che punto la serie poteva spingersi.

“Era anche in vena di fare qualcosa di vintage e polposo, perché sono cose che adoro”, afferma Andrews, che in precedenza ha lavorato come artista di storyboard nei film di Avengers, Guardians of the Galaxy e Doctor Strange. “C’erano tre eroi uno dietro l’altro, e stavano combattendo i nazisti. C’era Cap con il super-siero, come lo conosciamo, Peggy Carter, li con solo la sua tosta personalità, perché non ha bisogno del siero, e Rocketeer.”

Sì, quel Rocketeer, come l’eroe dei fumetti non Marvel creato dal compianto artista Dave Stevens, che è stato adattato in un film live-action nel 1991. The Rocketeer si svolge durante la seconda guerra mondiale, e La Disney ha rilasciato quel film, che è stato diretto da Joe Johnston, che ha anche realizzato Captain America: The First Avenger del 2011. Quindi c’era un sacco di tessuto connettivo. Ma aggiungere un nuovo eroe ad un universo completamente diverso si è rivelato qualcosa di troppo grande anche per uno spettacolo come questo.

Per quanto entusiasmante possa sembrare per i fan di Rocketeer, c’erano buone ragioni per non portarlo nel gruppo, al di là dei problemi di copyright: “C’è una grande scatola di vermi perché Howard Stark [il padre di Tony Stark] è fondamentalmente la versione Marvel di Howard Hughes“, osserva Andrews. Il famoso aviatore e imprenditore è stato una figura chiave nella storia di The Rocketeer, interpretato nel film dal futuro attore di Lost, Terry O’Quinn. “Se avessi The Rocketeer in Marvel, esisterebbe anche Howard Hughes?” chiede Andrews. “Ma il multiverso è infinito! Quindi forse possono esistere entrambi nello stesso momento. Non lo so. Comunque, ci ho provato“.

Ora che la prima stagione di What If…? sta per terminare e una seconda stagione è già in corso, Andrews e lo sceneggiatore principale dello show, AC Bradley, hanno portato i fan (grazie a Vanity Fair) in un viaggio attraverso alcune delle altre idee che erano troppo strane per ytrovare spazio nella serie, ma troppo divertenti da dimenticare.

Captain Hydra

Il set-up era semplice: e se Steve Rogers fosse caduto dal treno in una landa desolata ghiacciata invece del suo amico Bucky Barnes? Questa era un’altra versione alternativa di Captain America. Il concept è stato proposto dalla Marvel come test durante il reclutamento di un potenziale sceneggiatore: “Questa era la storia che dovevo presentare per ottenere il lavoro”, afferma Bradley, che in precedenza aveva scritto per la serie animata Netflix Trollhunters e il suo spin-off alieno 3Below.

Come sappiamo dalla trama principale, il corpo spezzato di Bucky è stato salvato dalle forze dell’Hydra e dotato di un braccio di metallo. Successivamente è stato sottoposto al lavaggio del cervello per diventare lo spietato assassino noto come il Soldato d’Inverno. Quindi come sarebbe andata a finire se il loro soggetto fosse già stato in super soldato?

“La mia idea era che se Steve fosse caduto dal treno, avremmo fatto un salto in avanti nel tempo”, dice Bradley. “La versione di Winter Soldier di Steve Rogers non avrebbe operato furtivamente nell’ombra, ma avrebbe invece perseguito in modo aggressivo e aperto la causa dei suoi nuovi signori malvagi. Steve Rogers è il tipo di uomo che quando crede che qualcosa sia giusto, va fino in capo al mondo per farlo. Ma in realtà non è un ottimo soldato. Non esegue gli ordini. Quindi, se l’Hydra gli avesse fatto il lavaggio del cervello per farli credere loro siano nel giusto, Cap metterebbe tutto se stesso nella loro causa. Piuttosto che diventare un semplice agente di quella malvagia organizzazione, sarebbe asceso a diventarne il comandante: il capitano Hydra.”

Nella versione di Bradley di questa premessa dell’universo alternativo, Peggy, Howard Stark e Bucky avrebbero unito le forze per abbattere il Capitano Hydra con l’aiuto di un quarto complice. La svolta divertente sarebbe stata vedere Teschio Rosso sostituito da Captain Hydra, stando a quanto detto da Bradley. Avrebbero dovuto fermare Rogers e poi fargli ricordare chi è veramente. Oltre a un bravo ragazzo che va verso il lato oscuro, questa storia presentava anche una svolta secondaria: un cattivo che sarebbe andato verso il bene, anche se per ragioni egoistiche.

Le Cronache del Giovane Iron Man

Bradley dice di aver sempre voluto “fare una storia che guardasse al rapporto tra Tony e Howard Stark“.

“Sono sempre stato affascinato dall’idea dei peccati del padre che si manifestano nel figlio, e anche da quell’età o da quel momento in cui un bambino vede il proprio genitore come una persona reale, con difetti e tutto, per la prima volta.”

La sua ispirazione per questo episodio abbandonato proveniva da un altro universo, una serie TV della Lucasfilm degli anni ’90: “Sono un grande fan di The Young Indiana Jones Chronicles, e sono un grande fan di quei primi 15 minuti di Indiana Jones e l’ultima crociata“, dice.

Quella sequenza nel film di Steven Spielberg presentava River Phoenix come una versione Boy Scout del futuro archeologo, che si scontrava con i saccheggiatori e instaurava la relazione combattiva con suo padre (Sean Connery) che si sarebbe aperta più avanti nel film. Questa storia padre-figlio della Marvel che coinvolge Iron Man e suo padre sarebbe stata qualcosa di simile, con un giovane Tony Stark che si scontrava con il dinamico padre imprenditore, la cui assenza è fondamentale nella trama ufficiale della Marvel. Bradley voleva vedere delle vere scintille tra loro e forse indirizzare Tony su una rotta diversa.

“Alla fine della giornata, Tony Stark è il ragazzo che non avrebbe mai dovuto essere eroe, diventando l’eroe“, dice. La vera promessa di questa trama alternativa avrebbe potuto mostrarci chi era Tony prima di indossare il cinismo come armatura.

Il Nobile Loki

Una restrizione inequivocabile per la serie che i creatori dovevano accettare era che dovevano evitare di concentrarsi troppo sui personaggi che stavano già conducendo i propri spettacoli Disney+. Ciò significava niente Wanda o Visione, niente Falcon o Winter Soldier, e nemmeno Loki. Ma quando Andrews ha creato il suo concept art originale per Feige, non lo sapeva, e ha concluso con un’immagine sorprendente: “Avevamo Loki con il martello di Thor, come se fosse degno”.

Come sanno i fan della Marvel, solo il cuore più puro in assoluto può sollevare Mjolnir, l’arma caratteristica del Dio del Tuono, e questo non è una caratteristica che si sia mai adattata al dio dell’inganno di Tom Hiddleston. Ma questo è ciò che ha reso l’idea così attraente. Dopotutto, Thor ha attraversato il suo periodo in cui non era degno della sua stessa arma, e in una scena tagliata da Thor: The Dark World mostrava Loki che si immaginava mentre evocava il martello: “All’inizio sembra superficiale, ma come si arriva a quel punto senza cambiare chi è?“, dice Andrews.

I modi ambigui di Loki erano un meccanismo di sopravvivenza nella trama principale del MCU. E’ stato sempre trattato come un emarginato dal padre adottivo, Odino, che l’ha strappato via dal padre naturale, il re guerriero dei Giganti di Ghiaccio. Loki che tiene il martello significa che qualcosa di importante è cambiato: “Ti vengono date mille domande a cui rispondere. È come, oh, è rimasto un gigante di ghiaccio? Odino non era un coglione e gli ha insegnato a fare meglio? Sai cosa voglio dire? Ci sono così tanti aspetti di quella vita che puoi esplorare“, dice Andrews.

Mentre l’immagine di Loki che brandisce trionfalmente Mjolnir era allettante, la trama è stata annullata a causa della storia della serie a lui dedicata.

Spider-Man kafkiano

Per più di un secolo, la novella del 1915 di Franz Kafka, La metamorfosi, ha sconvolto i lettori con la sua storia di un uomo normale che si sveglia una mattina per scoprire che il suo corpo si è trasformato nella forma repellente di un insetto gigante. Soffre un’angoscia indicibile; la sua famiglia è disgustata, inorridita e si vergogna; e tutto finisce tragicamente.

La versione di Stan Lee di Spider-Man immaginava il lato divertente di possedere le caratteristiche di un aracnide, ma Bradley ha proposto un What If…? in cui il morso di ragno lo avrebbe trasformato in un incubo vivente piuttosto che in un supereroe.

“Quando ti viene dato l’intero negozio di giocattoli con cui giocare, inizi a pensare, cosa voglio scrivere davvero?”, dice. “Mi piacerebbe scrivere qualcosa di più oscuro, un po’ più angosciante e basato sull’horror. Quindi ero tipo, Ooh, e se ci fosse una storia alla Metamorfosi incontra Spider-Man, rendendo Peter un mostro da incubo?”

La reazione della Marvel è stata un secco: “No”. A quanto pare è stato ritenuto non adattato ad un pubblico di bambini, come detto da Bradley. Era troppo dark, ma comunque la cosa gli ha fatto venire un’altra idea e così è nata la puntata a tema zombie. Nell’intervista Bradley fa cenni al “body horror”, come qualcosa che la Marvel ha vietato espressamente. Quella espressione evoca naturalmente un grande maestro, il regista David Cronenberg, in particolare la sua versione del 1986 de La Mosca, in cui lo scienziato di Jeff Goldblum fonde il suo corpo con gli elementi genetici di una mosca per diventare un mostro mutante e rivoltante.

Come sottolineato da Bradley: “Era sicuramente Cronenberg. Sicuramente ero io che volevo fare qualcosa di davvero oscuro“. Il suo obiettivo era quello di mostrare la versione più cupa di un eroe adolescente che è all’altezza della situazione e la salva:

“Volevo metterlo a nudo. Ad esempio, cosa succede se il regalo che ti viene fatto è più di un fardello che in realtà ti sta facendo a pezzi? Come l’affronti? Come sopravvivi? Come fai a rimanere un ragazzino di 16 anni quando hai a che fare con qualcosa di molto più grande e più oscuro di te?”.

Alla Ricerca delle Gemme

Tony Stark si è avventurato nello spazio profondo (e di conseguenza c’è quasi morto), ma in questo What If…? la trama avrebbe immaginato più un avventurosa rom-com con Iron Man e Pepper Potts che avrebbero attraversato la galassia in stile cavalleresco. La sua ispirazione è stata un poema epico di 2.900 anni.

“Ho proposto un grande e romantico episodio in stile space-opera che era fondamentalmente L’Odissea ma con Pepper e Tony”, dice Bradley, aggiungendo sarcasticamente: “Ovviamente, L’Odissea è ciò che risuona davvero con gli spettatori di oggi.”

Anche se questo concept potrebbe esser stato generato con un po’ di energia di Michael Douglas, Kathleen Turner e degli anni ’80, e sarebbe stato sicuramente divertente da vedere, purtroppo l’avventura animata Pepper-Stark non ha mai visto la luce: “È finita per essere una storia troppo grande. E c’erano tanti altri aspetti di Tony Stark con cui giocare”, dice Bradley.

Bradley ha rifiutato di dire quali personaggi avrebbero potuto incontrare in questa particolare space opera, ed ha provato a sviare la domanda diceno: “Forse personaggi di Star Wars”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...