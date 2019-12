Marvel’s What if…?: Kevin Feige conferma che stanno già lavorando ad una seconda stagione

Ancora deve uscire, eppure Kevin Feige conferma che stanno già lavorando ad una seconda stagione della prima serie animata dei Marvel Studios, ovvero: Marvel’s What if…?.

Disney+ è stata ufficialmente lanciata negli Stati Uniti, e mentre aspettiamo che arrivi anche qui in Italia, parliamo un po’ di una delle serie Marvel Studios più attese che arriverà sulla piattaforma streaming Disney nei prossimi anni di attività. Parliamo di What if…?: serie animata antologica che racconterà delle brevi storie cambiando alcuni degli eventi principali del Marvel Cinematic Universe. Come, per esempio, cosa sarebbe successo se fosse stata Peggy Carter a divenire il super soldato al posto di Steve Rogers?

Una serie incredibilmente interessante e verso la quale i Marvel Studios sembrano avere grandissima fiducia, in quanto Kevin Feige ha rivelato, durante una video intervista con Buzzfeed Brasile, che hanno già iniziato a lavorare sui dieci episodi che andranno a comporre la seconda stagione della serie:

Abbiamo i dieci episodi per la stagione 1, e stiamo già lavorando sui prossimi dieci episodi per la stagione 2.

Conversamos com Kevin Feige, sobre o novo filme do The Eternals, da Viúva Negra e quando finalmente teremos um novo (e bom) filme dos X-Men. pic.twitter.com/vpRd7GaOyZ — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) December 18, 2019

What if…? è una serie animata Marvel Studios, inedita per Disney+, ancora priva di una data d’uscita, e con Bryan Andrews accreditato come uno dei registi della serie.

Nel cast vocale originale Hayley Hatwell (Peggy Carter), Chadwick Boseman (T’Challa / Pantera Nera), Dominic Cooper (Howard Stark), David Dastmalchian (Kurt), Karen Gillan (Nebula), Sean Gunn (Kraglin), Tom Hiddleston (Loki), Chris Hemsworth (Thor), Djimon Hounsou (Korath), Toby Jones (Arnim Zola), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Natalie Portman (Jane Foster), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Michael Rooker (Yondu), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Chris Sullivan (Taserface), Stanley Tucci (Dr. Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Michael Douglas (Hank Pym / Ant-Man), Josh Brolin (Thanos) e Jeffrey Wright (Osservatore).

