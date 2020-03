Marvel’s What If…? – La serie confermata per la release nell’estate del 2021

Marvel’s What If …?, la serie animate che narra di storie alternative del Marvel Cinematic Univrs, è sicuramente qualcosa per cui i fan sono piuttosto emozionati. Il filmato con cui è stato condiviso sembra fantastico e le storie alternative del MCU che stanno per raccontare sono affascinanti.

Secondo Variety, i Marvel Studios avrebbero fissato la data d’uscita per la prima stagione di 10 episodi per l’estate del 2021. Inoltre, i Marvel Studios hanno ufficialmente collaborato con Squeeze, uno studio di animazione con sede a Québec City, per produrre cinque dei 10 episodi dello spettacolo. Il CEO e co-fondatore di Squeeze Denis Doré ha dichiarato in una nota:

“La Marvel era alla ricerca di uno studio di animazione di livello mondiale che proponesse uno stile fresco e unico, in linea con l’essenza del loro marchio. Abbiamo davvero fatto centro dai nostri colloqui iniziali a Los Angeles dell’anno scorso, e hanno adorato la nostra proposta. Sono entusiasta del fatto che la creatività e il talento dei nostri artisti abbiano risuonato così fortemente a Hollywood.”

Ci sono 23 episodi in totale in fase di sviluppo e la maggior parte del cast del MCU riprenderà i loro ruoli nella serie. Ogni episodio esaminerà i film passati inclusi nella Infinity Saga, ma ognuna delle storie presenterà una differenza chiave che mostra come la storia si sarebbe svolta se le cose fossere andate diversamente. L’Osservatore, che sarà il narratore della serie, sarà doppiato da Jeffrey Wright.

Alcune delle storie che sono state rivelate finora includono T’Challa come Star-Lord; Zombie Captain America che attacca Bucky Barnes; Peggy Carter nel ruolo del Capitano Carter, e Steve Rogers con armature mech dieselpunk.

Il cast vocale comprende Michael B. Jordan come Killmonger, Sebastian Stan come Bucky Barnes, Josh Brolin come Thanos, Mark Ruffalo come Bruce Banner / The Hulk, Tom Hiddleston come Loki, Samuel L. Jackson come Nick Fury, Chris Hemsworth come Thor, Hayley Atwell come agente Peggy Carter, Chadwick Boseman come pantera nera, Karen Gillan come nebulosa, Jeremy Renner come Hawkeye, Paul Rudd come Ant-Man, Michael Douglas come Hank Pym, Neal McDonough come Dum Dum Dugan, Dominic Cooper come Howard Stark, Sean Gunncome Kraglin, Natalie Portman come Jane Foster, Taika Waititi come Korg, Toby Jones come Arnim Zola, Djimon Hounsou come Korath, Jeff Goldblum come Grandmaster e Michael Rooker come Yondu.

