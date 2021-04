Marvel’s What If..? – un elemento di marketing anticipa la genesi di un crossover dalla serie

Un elemento per Marvel’s What If..? anticiperebbe l’introduzione dei Guardiani del Multiverso dell’MCU.

Il Marvel Cinematic Universe si è espanso su Disney +, con il lancio di una serie di programmi TV live-action che si sono rivelati un successo per il servizio di streaming. The Falcon & the Winter Soldier è diventata la serie TV più popolare al mondo.

Ma uno dei progetti Marvel Studios più intriganti in lavorazione è in realtà una serie animata, “What If …?”, Ispirata dai popolari fumetti, questa serie offrirà agli spettatori uno scorcio di mondi alternativi in ​​cui la storia ha preso una svolta diversa. Alcuni sembrano avere solo piccoli cambiamenti: e se a Peggy Carter fosse stato dato il siero del super soldato invece che a Steve Rogers? Mentre altri sono molto più drammatici. Sembra anche esserci un riff rimando ai fumetti Marvel Zombies, con inquadrature che mostrano una versione del Soldato d’Inverno che affronta un Capitan America zombie.

Du recente, l’utente Twitter Anne Talks Comics ha scoperto qualcosa inerente al marketing della serie, che suggerisce i vari eroi di Marvel’s What If..? si uniranno per assemblare una squadra che la Marvel sta commercializzando come “Guardiani del Multiverso”.

Potete vederlo qui sotto:

Just found this at the mall…this is interesting! pic.twitter.com/MZHp8ZokGI — Anne Talks Comics! 🌸🏳️‍⚧️🌸 (@AnneComics) April 11, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...