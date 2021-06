Marvel’s What If…? – Victoria Alonso parla di di animazione, inclusione e diversità

L’EVP della produzione dei Marvel Studios, Victoria Alonso, ha parlato di un nuovo approfondimento circa la serie animata Disney + della Marvel’s What If…?, durante un panel di Women In Animation al Festival Internazionale del Film di Animazione di Annecy.

Dopo un’anteprima che è uscita lo scorso dicembre, la clip di oggi ha mostrato la trasformazione di Peggy Carter in Super Soldier Captain Britain, con lo scudo con su l’Union Jack, Steve Rogers e Howard Stark. Alonso ha promesso che lo spettacolo sarà “pieno di sorprese” con “molti dei nostri personaggi che conosci e ami, che fanno cose diverse“. Alonso ha definito la serie un “bel modo per essere ispirati creativamente da nuove idee e guardare alle cose attraverso una lente diversa” e ha anticipato: “e se i nostri personaggi fossero capovolti, sottosopra e qualcuno che non è, diventa ‘esso’?“.

Nella serie animata dei Marvel Studios, che dovrebbe uscire questa estate, verranno presentati diversi veterani del MCU che daranno voce ai loro personaggi iconici. Alonso ha detto:

“L’animazione è super eccitante, è emozionante in tanti modi. Di solito quando le persone guardano all’animazione la scelgono per rilassarsi. Per me era sabato mattina… quindi cosa succede se, quando hai quel tempo, non solo vedi alcuni dei tuoi personaggi preferiti, ma questi fanno cose che non ti aspetti? L’animazione fornisce una carta bianca per fare ciò.”

Per la serie, Alonso ha affermato che la Marvel sta lavorando con aziende di tutto il mondo: “il fatto di avere una voce narrativa coesa la noti quando raduni persone da tutto il mondo e l’animazione ti dà questo libertà. L’animazione è qualcosa di nuovo per noi, questa è un’opportunità per noi di lavorare con persone diverse in luoghi diversi“.

Parlando più direttamente sui temi dell’inclusione, della diversità e della parità di genere, Alonso ha affermato che “tutti vanno di pari passo con il mostrare il mondo com’è veramente… Ci sono circa 6.000 personaggi Marvel a cui abbiamo accesso, quindi se questa prima stagione andrà bene, racconteremo anche storie per molte, molte, molte, molte generazioni a venire. E l’importanza di gettare le basi per quello che verrà è che in quelle storie ci sono molti personaggi diversi a cui puoi effettivamente dare voce.”

