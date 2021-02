Mass Effect Legendary Edition: la collection avrà un DLC in meno, il codice sorgente è andato perduto.

C’è stato grande enstusiamo per il rilascio del trailer della Mass Effect Legendary Edition in quanto, oltre a mostrare in pompa magna le immagini più iconiche della trilogia, è stata annunciata anche la data di uscita ma c’è comunque un piccolo problema, infatti la trilogia includerà “quasi tutti i DLC usciti” per Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

A mancare all’appello sarà infatti il DLC Pinnacle Station, contenuto aggiunti per il primo Mass Effect. BioWare ha confermato che non sarà incluso nel pacchetto in quanto è stato totalmente smarrito il codice sorgente. Nonostante tutto, la celebre software house canadese ha comunque provato a recupare questo contenuto, ma il codice in loro possesso aveva numerose linee di codice corrotte e danneggiate irreparabilmente e per ricostruire da zero Pinnacle Station ci sarebbero voluti altri sei mesi di lavoro, che avrebbe ritardato l’uscita della collection.

In ogni caso non preoccupatevi troppo, in quanto Pinnacle Station non va ad aggiungere nulla alla trama principale della saga, il che lo rende il DLC più opzionale di tutto il pacchetto. Vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile dal 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

