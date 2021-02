Mass Effect Legendary Edition: rilasciato un trailer con la data di uscita

Eletronic Arts e BioWare hanno finalmente rilasciato il trailer ufficiale della Mass Effect Legendary Edition ma non è tutto, nello stesso filmato viene anche annunciata la data di uscita che porterà sulle console dell’attuale generazione la trilogia con protagonista il Comandante Shepard.

Mass Effect Legendary Edition verrà pubblicato il 14 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam e Origin e sarà Prevista la retrocompatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X|S con delle migliorie tecniche che però non sono state specificate dagli sviluppatori. Dentro questa attesissima raccolta troveremo Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, e anche tutti i DLC narrativi e le aggiunte all’arsenale avvenute dopo il lancio originario di tutti i titoli, che andranno a comporre ben 40 contenuti scaricabili aggiuntivi, con oltre 100 ore che andranno ad aumentare la longevità dell’intero pacchetto.

Creati con l’Unreal Engine 3, ovviamente potenziato per far girare il tutto sulla piattaforme di gioco moderne. È previsto il supporto ai 60fps e una risoluzione che può spingersi fino al 4K, con il supporto all’HDR e miglioramenti visivi all’intera esperienza. Gli aggiornamenti riguardano tutti e tre i giochi e includono modelli avanzati, shader, effetti, illuminazione e profondità di campo.

