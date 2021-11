Mass Effect: sembra che Amazon voglia sviluppare un’adattamento live-action in serie

Sembra che Amazon abbia gli occhi puntati su un altro enorme adattamento in serie, questa volta tratto dal mondo dei videogiochi.

Si dice che la società si stia avvicinando a un accordo per un’adattamento in serie della saga di Mass Effect, basata sulla famosa e acclamata serie BioWare/EA Games con lo stesso nome. Se ciò dovesse accadere, sarebbe l’inizio di un altro possibile franchise di successo per Amazon Prime Video, e probabilmente molto costoso.

La notizia arriva tramite Deadline (via SlashFilm) in un rapporto su La Ruota del Tempo di Amazon, che a quanto pare ha performato abbastanza bene all’inizio. Nel rapporto è inclusa anche una pepita d’oro piuttosto intrigante che afferma: “Una delle nuove speranze dell’azienda nel campo degli adattamenti è Mass Effect. Amazon Studios si sta avvicinando a un accordo per sviluppare una serie basata sul franchise di videogiochi di fantascienza più venduto“.

Il capo di Amazon Studios Jennifer Salke, pur non commentando specificamente questa proprietà, ha dichiarato quanto segue:

“Vedrete che continueremo a investire nel genere fantasy di tutti i tipi, abbiamo un team incentrato sul genere negli Studios che lavora instancabilmente con i nostri partner creativi su quel genere e potete aspettarvi di più.”

Vedere un’adattamento in serie di Mass Effect sarebbe un sogno che si avvera per molti, ma di sicuro sarebbe qualcosa di terribilmente complicato, non solo per l’esigenza della resa visiva, ma anche perché imporrebbe una successione canonica ad una storia che per un buon 50% del suo essere dipende dalle scelte dei giocatori.

