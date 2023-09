Massimiliano Caiazzo fa il botto: da Mare Fuori a Netflix, una nuova serie in arrivo!

Massimiliano Caiazzo, protagonista indiscusso di “Mare Fuori,” sarà il nuovo personaggio principale nella serie “Storie della mia famiglia”.

Stando agli ultimi annunci in casa Rai, il carismatico attore si sta preparando per un nuovo capitolo emozionante, e questa volta, il palcoscenico è Netflix! Nel corso di un entusiasmante evento di anteprima, noto come See What’s Next, il gigante dello streaming ha svelato i suoi progetti italiani in arrivo nei prossimi mesi, e tra le stelle più brillanti spicca proprio Caiazzo.

Il talentuoso attore campano sarà il volto principale della serie italiana in arrivo, intitolata “Storia della mia famiglia,” una creazione diretta da Claudio Cupellini e scritta da Filippo Gravino insieme a Elisa Dondi. Il cast di questa produzione di altissimo livello includerà anche altri nomi noti, come Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo.

Mare Fuori

La trama imperdibile della nuova serie

La trama, intrigante e coinvolgente, ruota attorno alla vita di Fausto e al suo epico ultimo giorno. Una storia carica di emozioni, amore per i suoi figli e una straordinaria audacia nell’affrontare il futuro. Ma soprattutto, è il racconto di un amore eterno e del suo drammatico punto di svolta.

Questa è la storia di una famiglia fuori dal comune, un clan eclettico e affiatato, al quale Fausto impone responsabilità inaspettate. Attraverso gioie e dolori, risate e fallimenti, questo gruppo di persone, ognuna con i suoi difetti e le sue virtù, darà il massimo pur dando il peggio di sé stessa.

Massimiliano Caiazzo e i suoi successi

Massimiliano Caiazzo, il giovane attore di 27 anni noto per la sua interpretazione indimenticabile di Carmine Di Salvo in “Mare Fuori,” si appresta a stupire nuovamente il pubblico. In “Storia della mia famiglia,” Caiazzo vestirà i panni di Valerio, un personaggio che incarna l’amore e la passione in un contesto familiare complesso.

La sua storia d’amore travagliata con Rosa Ricci (Maria Esposito) è stata uno dei momenti più coinvolgenti della quarta stagione di “Mare Fuori,”. La serie sarà disponibile in streaming su RaiPlay a partire da febbraio 2024. La stagione sarà divisa in due parti, intervallate dal Festival di Sanremo, e verrà poi trasmessa in prima serata su Rai 2 al termine della distribuzione su RaiPlay.

Siete pronti a riabbracciare Massimiliano Caiazzo in questa nuova serie emozionante? Lasciatevi trasportare dall’incanto di queste storie avvincenti e preparatevi per un’incredibile esperienza televisiva!