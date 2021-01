Master of None: un nuovo rapporto afferma che la serie sta tornando per la terza stagione

Sono passati quasi quattro anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’acclamata commedia Netflix, Master of None, di Aziz Ansari, e mentre alcuni temevano che lo show fosse stato cancellato dopo la sua seconda stagione sulla scia di un’accusa di cattiva condotta sessuale del 2018 contro Ansari, un nuovo rapporto afferma che tornando per la stagione 3.

Il rapporto arriva dal sito di commedie con sede nel Regno Unito Chortle, che non solo afferma che la terza stagione si svolgerà a Londra, ma aggiunge che l’attrice Naomi Ackie si è unita al cast, probabilmente come nuovo interesse amoroso di Ansari.

In effetti, Chortle afferma che Ansari e il co-creatore Alan Yang hanno effettivamente iniziato a girare la terza stagione la scorsa primavera al minimo, ma la produzione è stata sospesa a causa della pandemia.

La seconda stagione di Master of None è stata girata sia a New York che in Italia, quindi lo spettacolo ha un precedente internazionale, e Ansari ha vissuto a Londra negli ultimi tempi, quindi la nuova ambientazione ha senso. Nel frattempo, il finale della seconda stagione ha accennato alla fine della relazione di Dev con Francesca (Alessandra Mastronardi) dopo aver rimosso il suo anello di fidanzamento. Quindi, ha senso che la stagione 3 veda Dev vivere in una nuova città, cercando di trovare l’amore (e ottimo cibo) ancora una volta.

Dopo che la seconda stagione è andata in onda, Ansari ha detto a Vulture che:

“Devo diventare una persona diversa prima di scrivere una terza stagione, è il mio pensiero personale, devo sposarmi o avere un figlio o qualcosa del genere. Non ho altra cosa da dire sull’essere un ragazzo giovane che è single a New York e mangia cibo in giro per la città tutto il tempo”.

La sua vita personale e la sua carriera sono esplose pochi mesi dopo, anche se l’ex capo dei contenuti originali di Netflix, Cindy Holland, era al suo fianco in quel momento, insistendo sul fatto che allo streamer sarebbe piaciuto riportare in vita Master of None quando Aziz sarebbe stato pronto. Quel momento sembra essere arrivato, e quando il blog, Spettacolo Italiano, gli ha chiesto di una potenziale stagione 3 a maggio, Ansari ha detto: “Se non stessi scrivendo qualcosa ora [durante il blocco], sarei piuttosto pigro, giusto?“.

