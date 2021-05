Masters of the Universe: Revelation, ecco le prime immagini dalla serie Netflix!

Il primo sguardo alla serie di Kevin Smith, Masters of the Universe: Revelation, per Netflix è stato rivelato.

Sebbene She-Ra and the Princesses of Power sia stata un successo tra il pubblico su Netflix di recente, è passato un po’ di tempo da quando il pubblico ha visto una nuova versione di Masters of the Universe sui loro schermi. E potrebbe passare del tempo prima che il live-action arrivi anche nelle sale, dal momento che il progetto ha recentemente perso Noah Centineo, che interpretava l’eroe titolare.

Ma il regista amato dai fan, Kevin Smith, ha lavorato a una nuovissima serie animata sequel del programma originale del 1983, con Masters of the Universe: Revelation che arriverà su Netflix tra pochi mesi.

I primi fotogrammi della serie sono finalmente arrivati ​​online e sembrano piuttosto impressionanti.

Il nuovo look di Masters of the Universe: Revelation di Kevin Smith proviene da Entertainment Weekly e, sebbene mantenga un design dei personaggi distinto dalla serie originale, è stato rinnovato con un tocco di modernità. Smith ha spiegato alla pubblicazione che Revelation non si concentrerà solo sui combattimenti tra He-Man e l’arcinemico Skeletor, ma si immergerà in temi molto più profondi.

Diviso in due parti con i cinque episodi nella Parte 1 in arrivo su Netflix il 23 luglio, lo spettacolo presenta un cast di voci stellari.

Fanno parte del cast vocale il veterano di Star Wars, Mark Hamill, nei panni di Skeletor, Lena Headey di Game of Thrones nei panni di Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar di Buffy the Vampire Slayer nei panni di Teela, la star di Clueless Alicia Silverstone nei panni della regina Marlena, l’iconico doppiatore di Batman Kevin Conroy nei panni di Mer-Man, e la voce originale di Skeletor, Alan Oppenheimer, ora nel ruolo di Moss Man. Ultimo, ma non per ultimo, Chris Wood da Supergirl doppierà He-Man.

Poiché si tratta di una serie sequel, i miti principali rimangono intatti. Il principe Adam, il figlio della famiglia regnante del regno di Eternia, usa la Spada del Potere per trasformarsi in He-Man scolpito per difendere il suo regno dalle minacce – principalmente da Skeletor e le sue forze. Ma ora, come dice Smith, “le catene sono tolte” per costruire un background più ricco ed esplorare diversi aspetti di questi amati personaggi.

