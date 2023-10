Matrimonio a Prima Vista: anticipazioni del settimo episodio! Tatuaggi, ripensamenti e un divorzio shock in arrivo!

Nel tumultuoso mondo di Matrimonio a Prima Vista Italia, il settimo episodio promette scintille, decisioni cruciali e sorprese che non potrai perdere. Le tre coppie in gara per l’amore stanno per affrontare l’ultimo step prima della scelta finale. Saranno i giorni che cambieranno tutto, portando a decisioni che potrebbero mettere fine o dare nuova vita a queste nozze!

Sonia e Alberto: un tatuaggio d’amore?

Sonia Liverani e Alberto Miliziano hanno preso una decisione audace: si sono tatuati la parola ‘colore’ sulla gamba come un simbolo del loro legame. Un gesto di affetto che nasce da un momento imbarazzante quando Sonia ha inavvertitamente detto ‘colore’ invece di ‘amore’. Ma non è tutto! Una catastrofe naturale mette a dura prova la loro relazione, poiché la città di Sonia, Faenza, è colpita da un’alluvione. Questo evento drammatico li avvicina in modo sorprendente, tanto che dichiarano di essere innamorati e pronti a costruire un futuro insieme. Gli esperti del programma vedono un destino promettente per questa coppia.

Matrimonio a Prima Vista Italia: anticipazioni del 25 ottobre

Alessandro e Valentina: un passo indietro a Matrimonio a Prima Vista Italia?

Mentre l’amore sboccia per alcuni, per altri potrebbero esserci nuvole minacciose all’orizzonte. Alessandro D’Agate e Valentina Mangili sembrano fare un passo indietro proprio quando la scelta finale si avvicina. Valentina confessa di non essere ancora convinta della sua attrazione per Alessandro, anche se apprezza il suo carattere. Queste parole sono come una doccia fredda per Alessandro, che vuole rendere la sua sposa orgogliosa, sia interiormente che esteriormente. Valentina si trova in una difficile dicotomia tra la sua connessione emotiva con Alessandro e la mancanza di attrazione fisica che desidera.

Gianna e Juanchi: il baratro del divorzio si apre

Le cose non sembrano andare bene per Gianna Di Rosa e Juanchi Sanchez. Gianna si sente sempre più estranea a casa del marito, e la situazione si aggrava quando chiede a Juanchi di cercare un’altra sistemazione. Questa richiesta scatena la rabbia di Juanchi, che torna a casa sua e si rifiuta persino di rispondere ai messaggi di Gianna. Gli esperti cercano di riunire la coppia, ma l’incontro si trasforma in uno scontro. Juanchi afferma che Gianna non è la donna che vuole al suo fianco, mentre Gianna etichetta la situazione come un teatrino orchestrato da Juanchi.

Nell’ottava puntata, la scelta si avvicina, ma le sorprese sono sempre dietro l‘angolo a Matrimonio a Prima Vista Italia. Resta sintonizzato per scoprire come si evolveranno queste relazioni nel prossimo episodio e se l’amore trionferà!