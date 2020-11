Matrix 4: Keanu Reeves torna sul set con un look estremamente diverso dal solito

Le riprese di Matrix 4 continuano in quel di Berlino, con Lana Wachowski (senza la sorella Lilly) alla regia, ma ancora nulla si sa riguardo la trama di questo misteriosissimo e attesissimo sequel.

Che ve lo diciamo a fare? The Matrix è un film che ha cambiato la storia del cinema sotto tutti i punti di vista, presentando una storia, un’estetica e dei personaggi che hanno segnato indelebilmente il mondo e l’immaginario collettivo. Diversamente si può dire dei sequel, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions che, nonostante siano tutt’altro che brutti film, sono stati accolti molto freddamente da tutto il mondo.

Tuttavia, Matrix tornerà al cinema a dicembre dell’anno prossimo con un quarto capitolo, che vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei rispettivi panni di Neo e Trinity.

Online sono già arrivate diversi scatti dal set del film che vi abbiamo sempre prontamente riportato, i quali ci mostravano i due attori sopra citati girare delle movimentate sequenze d’azione.

Quest’oggi vi riportamo uno scatto molto particolare che mostra il ritorno di Keanu Reeves sul set del film, con un look molto diverso da quello che l’attore è solito sfoggiare da un po’ di tempo. Da quando è uscito il primo John Wick nel 2014, Reeves ha iniziato a vivere un secondo periodo di grande fama e il look del personaggio con barba e capelli lunghi lo ha reso un’icona del cinema contemporaneo in tempo record. Un look che l’attore sembra aver mantenuto per alcune sequenze di questo Matrix 4, ma negli scatti in questione siamo di fronte ad un Reeves ben diverso.

Addio barba e capelli lunghi, e bentornato ad un Keanu sbarbato e rasato quasi a zero. La prima cosa che ci vien da pensare? Che si possa rivedere una scena simile a quella del primo Matrix in cui Neo si sveglia dal “sonno indotto” completamente calvo, ma sono pure congetture personali.

Qui le foto in questione.

The Matrix 4 uscirà nelle sale statunitensi il 22 dicembre 2021, con regia di Lana Wachowski, su una sceneggiatura di David Mitchell, Aleksandar Hemon e della stessa Wachowski, e con Miki Emmrich, Grant Hill e Lana Wachowski come produttori.

La fotografia è a cura di John Toll.

Nel cast Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Jessica Henwick, Jonathan Groff, Ellen Hollman, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Harris (Niobe), Yahya Abdul-Mateen II e Neil Patrick Harris.

