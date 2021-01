The Matrix 4: l’errore di una truccatrice avrebbe rivelato il titolo della pellicola

Come sappiamo, la Warner Bros. ha un anno importante davanti a sé.

Di recente è stato rilasciato ricevuto il primo trailer ufficiale di Godzilla vs. Kong. È stato seguito da un teaser dei vari progetti che usciranno nei cinema e HBO Max contemporaneamente durante tutto l’anno. Tra questi, c’è anche l’attesissimo quarto capitolo del franchise di Matrix. Finora, abbiamo sentito molto poco sul progetto e molti si chiedono ancora se avremmo qualcosa di più quest’anno, ma soprattutto se sarà grande come i precedenti tre (più uno), film.

Forse il titolo riproporrà lo stile dei precedenti film, e stando ad un leak online, di cui però non possiamo assicurarvi l’affidabilità (anche se il fatto che sia stato cancellato da molti social è sospetto), il titolo potrebbe riproporre lo stile effettivamente di Revolution e Reloaded.

Stando all’immagine che potete vedere quei sotto, il titolo del 4° film dela franchise di Matrix sarà “Matrix Resurrections”. Per essere però più chiari vi raccontiamo la storia di questo leak. Il titolo sarebbe trapelato stato rivelato attraverso un post Instagram, cancellato rapidamente. Shunika Terry, una truccatrice dell’imminente sequel di Matrix, avrebbe condiviso l’immagine di un regalo che ha ricevuto per aver lavorato al film. Di seguito è possibile vedere uno screenshot del suo post originale su Instagram, per gentile concessione di Nerding Reviews. In molti hanno contattato Warner Bros. e HBO Max per un commento, e a quanto pare la risposta è stata “il film al momento non ha titolo”.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M

— Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021