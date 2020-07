Matrix: Bill Pope parla delle difficoltà produttive dei sequel “incolpando” Stanley Kubrick

Il direttore della fotografia Bill Pope parla delle difficoltà produttive riscontrate per i due sequel di Matrix, e di come sia anche “colpa” di Stanley Kubrick.

Quando uscì Matrix nel 1999 il cinema di fantascienza, e non solo, venne scosso profondamente. La visione del futuro partorita dalle sorelle Wachowski colpì tutto il mondo angosciandolo e meravigliandolo al tempo stesso, grazie ad una storia avvincente a dir poco, personaggi memorabili sin dalla prima battuta e una fotografia tutta da studiare firmata dal DOP Bill Pope.

Pope non curerà la fotografia del quarto film in arrivo nel 2022, ma può comunque vantare un curriculum che comprende grandissimi film come Spider-Man 2, Baby Driver e Alita – Angelo della battaglia. Ma ciò nonostante la trilogia di Matrix rimarrà sempre il suo lavoro migliore e anche quello più noto, nonostante la lavorazione dei sequel non sia un qualcosa che Pope ricorda con affetto.

I due sequel di Matrix, intitolati Reloaded e Revolution, non sono ricordati nemmeno con affetto da parte di coloro che amano e amarono il film del ’99, e un paio di giorni fa, durante l’ultima puntata del podcast Team Deakins, tenuto dall’omonimo direttore della fotografia, lo stesso Pope ha parlato della produzione dei due film definendola come un’esperienza stressante oltre ogni limite, arrivando anche ad “incolpare” Stanley Kubrick e i suoi celebri metodi estremi:

Tutto ciò che è stato buono nella prima esperienza non è stato buono nelle ultime due“, ha detto Pope. “Non eravamo più liberi. Le persone ci stavano tenendo d’occhio. C’era molta pressione. Nel mio cuore, non mi piaceva. Ho sentito che dovevamo andare in un’altra direzione. C’erano molti attriti e molti problemi personali, e si sono ripercossi sullo schermo, per essere onesti. Non è stato il mio momento più alto, né quello di nessun altro. Le Wachowski avevano letto questo dannato libro di Stanley Kubrick che diceva: ‘Gli attori non fanno performance naturali fino a quando non li logori.’ Quindi facciamo 90 ciak! Voglio scovare Stanley Kubrick e ucciderlo.

Di certo fare più take apposta per una data scena non porta necessariamente alla perfezione che si sta cercando, a meno che non tu non sia Kubrick stesso e a quel punto il risultato della ricerca di questa perfezione lo si vedrà senz’ombra di dubbio sul grande schermo. Tuttavia, andando oltre la simpatica parentesi kubrickiana, Pope continua affermando che le riprese dei due sequel durarono 276 giorni, e un periodo di lavoro così lungo non può che portare ad un deterioramento mentale che si rifletterà nel film finale:

Ci sono delle conseguenze nel girare riprese così a lungo, 276 giorni, cioè l’intorpidimento della mente e la paralisi dell’anima e l’intorpidimento del film.

The Matrix 4 uscirà nelle sale statunitensi il primo aprile 2022, con Lana Wachowski alla regia su una sceneggiatura di Aleksandar Hemon, David Mitchell e della stessa Wachowski, e con Miki Emmerich, Grant Hill e Lana Wachowski come produttori.

La fotografia sarà a cura di John Toll.

Nel cast Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II.

