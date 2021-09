Matrix Resurrection: Hideo Kojima fa notare l’aggiornamento del sito “What Is the Matrix”

Il leggendario designer di videogiochi Hideo Kojima sembra aver appena pubblicizzato il nuovo film di Matrix su Twitter, Matrix Resurrection, ma non è del tutto chiaro il motivo.

Sono passati 18 anni dal lancio di Matrix Revolutions, l’ultimo capitolo della saga. Tuttavia, con il franchise destinato a risorgere con la premiere di Matrix Resurrections nei cinema e su HBO Max questo 22 dicembre, i fan stanno attualmente cercando su Internet nuovi contenuti sul film.

Lo stesso Kojima sembra essersi allontanato per un momento dal mondo dei videogiochi per pubblicizzare il film. In un tweet che include la pagina web “What Is the Matrix” della Warner Bros Pictures. Il sito, thematrix.com, fu utilizzato tempo addietro per la fantastica campagna marketing della trilogia, e recentemente è stato aggiornato con un loop video che mostra l’iconico codice verde del franchise lungo lo schermo.

What is the Matrix | Official Site https://t.co/9QjJigGW9q — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) September 7, 2021

Come avrete intuito, i fan hanno già iniziato a speculare sul fatto che Kojima abbia qualcosa a che fare con il nuovo film di Matrix, o se un gioco correlato potrebbe essere in vista. Sembra più probabile che si stia solo comportando come un influencer in questo caso, o solo un fan interessato come il resto di noi.

Fino a poco tempo fa, WhatIsTheMatrix.com aveva un aspetto molto diverso. Come l’utente Reddit Lego_496 ha condiviso su un thread di r/matrix, il sito Web promozionale (che è stato utilizzato a intermittenza per le campagne marketing della trilogia di Matrix) conteneva pubblicità e collegamenti a copie Blu-Ray dei film precedenti del franchise.

Molti fan si augurano che il cambiamento di entrambe le pagine web avvenga nell’ambito di una campagna promozionale con il primo trailer al suo culmine. Dopo una precedente fuga di notizie, al CinemaCon sono stati mostrati filmati a porte chiuse di Matrix Resurrections e il titolo del film è stato ufficialmente rivelato, ma da allora non abbiamo visto nulla pubblicamente. Secondo quanto riferito, agli ospiti dell’evento sono stati mostrati dettagli sui membri del cast, e le scene d’azione sono state mostrate con lo stile caratteristico di Matrix. Nonostante l’interesse dei fan, la Warner Bros decise in quel momento di non rendere disponibili al pubblico le immagini mostrate al CinemaCon.

La questione trailer, e il suo probabile arrivo dopo una campagna marketing ambientata sul sito appena aggiornato, trova senso nel fatto che in giro per il mondo sono comparsi alcuni video promozionali che preannunciano l’arrivo del suddetto tra soli due giorni.

マトリックス4の予告は2日後に公開される Matrix 4 trailer showing 2days ago in japantime pic.twitter.com/udvuvD5RGO — 通りすがりの伊賀栗 (@FFFFigaguri) September 7, 2021

Diretto da Lana Wachowski su una sceneggiatura che ha scritto insieme ad Aleksandar Hemon e David Mitchel, il sequel vede la partecipazione di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris , Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell e Brian J. Smith.

The Matrix 4 è attualmente impostato per uscire nei cinema il 22 dicembre 2021.

