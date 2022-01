Matrix Resurrections: James McTeigue esplora il film da Lana Wachowski alla reazione della Warner

Anche se potresti conoscere il nome di James McTeigue come regista di V for Vendetta, The Raven o Ninja Assassin, quello che potresti non sapere è il suo stretto legame con le Wachowski.

Questo perché negli ultimi due decenni è stato il primo assistente alla regia in The Matrix, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, ed ha prodotto l’ultimo sequel di Lana Wachowski, Matrix Resurrections. Inoltre, ha lavorato a Speed ​​Racer come regista della seconda unità e ha diretto episodi di Sense8.

Con Matrix Resurrections ora nelle sale e in streaming su HBO Max, di recente Collider ha parlato con McTeigue della realizzazione dell’attesissimo sequel. Durante la conversazione ad ampio raggio, ha parlato di quando ha sentito che Lana Wachowski stava per fare il sequel, la sua reazione alla meta-narrazione nello script, come la Warner stava pensando ad un altro sequel di Matrix senza le Wachowski, quanto vicino Hugo Weaving è stato all’essere di nuovo l’Agente Smith in Matrix Resurrections, come Lana è cambiata come regista, easter egg e altro ancora.

Infine, se hai visto Matrix Resurrections, sai che il film finisce in modo definitivo, quindi non c’è spazio di sorta per nessuno tipo di sequel, prequel o altri progetti che potrebbero distruggere l’alta qualità della saga, McTeigue stesso l’ha detto: “Non abbiamo in mente nessun prequel. Non abbiamo in mente un seguito. Non abbiamo altre trilogie”.

Ripensando al primo film, McTeigue ha detto che quando ha preso in mano la sceneggiatura la prima volta, è arrivato arrivato alla fine e ha detto: “Oh mio Dio. Cosa? Cos’era?”, quindi è tornato indietro e l’ha riletto per intero.

“C’erano alcune sequenze lì dentro… Perché nel copione menzionava il bullet time, che era una sequenza. Ho reagito del tipo: ‘Okay. Qual è la tecnologia? Come lo giriamo?”. E’ difficile da ricordare, ma gli effetti digitali all’epoca erano ancora in una fase nascente. Era molto rudimentale, molto semplice. Stavamo davvero spingendo oltre i limiti. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata creare il Bullet Time.”

Ma quando è stato il momento in cui per la prima volta Lana ha detto di esser interessata a fare un nuovo film su Matrix?

“Mi ha chiamato e mi ha detto che aveva questa idea che le è venuta completamente formata. C’è stato un evento nella sua vita che le ha fatto sentire come se volesse essere di nuovo esser collegata ai personaggi di Trinity e Neo. Quindi ci ha telefonato e ha detto: ‘Ehi, questo è quello che sto pensando. Ecco la storia. Cosa ne pensi? Sei interessato? Tornerai? Tornerai e lo farai?’. Ho detto sì. Sembra che sia successo circa tre anni fa, due e mezzo, tre anni fa.

Una delle parti obbiettivamente migliori dell’intero nuovo film è il dibattito sullo schermo sull’opportunità o meno di realizzare un sequel. Tutta la meta-narrazione è assolutamente brillante, e ovviamente non compresa (dategli 10 anni, come a qualsiasi altro film delle Wachowski), ma e quale è stata la reazione di McTeigue quando ha letto quei dialoghi?

“Beh, quando l’ho letto, spero di aver avuto la tua stessa reazione, ovvero, ho pensato che fosse davvero divertente. Il kernel da cui proveniva era dalle persone che dicevano a Lana cosa pensavano fosse stato Matrix per 20 anni. Poi nell’ufficio del capo, quando abbiamo parlato specificatamente della Warner Brothers e che avrebbero fatto un altro sequel anche senza di lei, li abbiamo visto il vero meta-significato, ed in quella scena c’eravamo noi che ci divertivamo un po’ con l’opinione di tutti su Matrix, mentre nel mezzo di ciò c’era la regista che ha inventato Matrix, e cosa lei pensa in realtà sia il film.”

Ma la Warner Bros. che pensava di tutto questo? La major ha ripetitivamente chiesto alle Wachowski di seguire la moda dei tempi moderni e fare un sequel, e dal 2015 pensavano già di andare avanti senza le registe del film, con un nuovo sequel, una serie incentrata su Morpheus, ed altri prodotti volti a rendere commerciale la saga. Ma quando la Warner è andata vicina a dire: “Se non vuoi farlo, ne faremo uno noi?”.

“Guarda. Penso che quando hai avuto un franchise con così tante potenzialità di fare soldi, si parla sempre di un continuo. È nello stesso modo in cui l’universo Marvel si ripete e si ripiega su se stesso, hai Spider-Man, hai Iron Man, hai Thor. C’è sempre la possibilità di aggiornare quei film per puri intenti commerciali e raccontare nuove storie. Non lo dovrei dire, ma è un pensiero puramente fiscale. Ma sì, c’erano idee, ma non sono mai arrivati a quella giusta. Quindi, quando Lana alla fine è tornata e ha detto: ‘Guarda. Sono interessata a fare un altro film’, ovviamente hanno lasciato carta bianca alla regista che è stata la genesi di Matrix. Ci sono state persone che hanno pensato di sviluppare nuove storie, ma immagino che il destino abbia imposto che la storia di Lana fosse arrivata al momento giusto, e che la Warner fosse disposta ad andare avanti con quella storia.”

Per quanto riguarda Hugo Weaving e come l’attore stava pensando di tornare nel ruolo dell’Agente Smith, a quanto pare la cosa è stata semplicemente questione di conflitti d’agenda. Semplicemente aveva altri impegni, e il COVID non ha certamente aiutato.

Con la fine di questo film, ovviamente arriva anche la fine di Matrix, e Lana non ha in mente altri modi per continuare.

“Guarda, per noi, penso che al momento sia solo il film che hai visto. Non abbiamo in mente alcun prequel. Non abbiamo in mente un seguito. Non abbiamo in mente un’altra trilogia. Ma penso che il film funzioni soprattutto perché è aperto all’interpretazione del pubblico, come quello che è successo in quei 60 anni prima che recuperassero Neo. Quando Neo e Trinity sono lì alla fine, e stanno parlando con l’analista, cosa pianificano di cambiare? Quindi penso che una domanda ci sia là fuori, ma al momento non è nei nostri piani dare risposta.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...