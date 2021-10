Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II descrive il suo Morpheus come “una diversa iterazione”

Yahya Abdul-Mateen II conosce i rischi che derivano dalla reinterpretazione di amati personaggi cinematografici. Ma finora, quei rischi gli sono serviti bene.

L’attore di New Orleans, 35 anni, ha vinto un Emmy per aver interpretato il Dr. Manhattan in Watchmen della HBO, un personaggio già definito sullo schermo da Billy Crudup nel film di Zack Snyder del 2009. E nel remake di successo di Candyman di quest’anno, ha continuato l’eredità di Tony Todd, che ha interpretato il famoso killer con le mani uncinate nei film originali.

Tuttavia, l’ultimo paio di scarpe che gli è stato chiesto di indossare, sono quelle di una grande star della cultura pop. Alla fine del 2019, ha fatto il provino per The Matrix Resurrections, il quarto capitolo dei film Matrix, e il personaggio che voleva era Morpheus.

Abdul-Mateen non riusciva a capire come avrebbe funzionato. Come sarebbe stato sostituire Laurence Fishburne? Fishburne è, dopo tutto, parte integrante del franchise di Matrix così come Reeves o Carrie-Anne Moss, entrambi i quali stanno tornando in Resurrections. Ma nel 2020, Fishburne ha menzionato in un’intervista al New York magazine che “non era stato invitato” per il sequel, e che augurava il meglio al cast. Da parte sua, Abdul-Mateen non ha altro che rispetto per la performance di Fishburne e non aveva alcun interesse a replicarla.

“Laurence ha già fatto quello che doveva essere fatto”, dice. “Penso che la sceneggiatura abbia fornito una nuova narrativa e alcune nuove opportunità che hanno fatto spazio all’interno dell’universo di Matrix per un nuovo Morpheus.”

L’ultima volta che abbiamo visto il mentore di Neo sullo schermo, stava celebrando la fine della guerra uomo-macchina in Matrix Revolutions del 2003. Neo aveva sconfitto l’agente Smith di Hugo Weaving prima di sacrificare il suo corpo. Morpheus sarebbe poi tornato in un videogioco di Matrix, parte del canone esteso, in cui apparentemente moriva cercando di recuperare i resti di Neo. Abdul-Mateen nega che il gioco abbia influito sulla sua prestazione, ammettendo che “sarebbe un bullo” se dicesse il contrario.

Oltre a ciò, Abdul-Mateen è stato piuttosto a denti stretti sull’ultimo capitolo di Matrix e sull’importanza del suo personaggio per la trama. E tra Aquaman, Watchmen e il prossimo film prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa, sa come mantenere un segreto o almeno attenersi a un NDA. La sua unica concessione: “Questa è sicuramente una diversa iterazione del personaggio“.

Questo non vuol dire che Abdul-Mateen non stia incanalando parte del talento che Fishburne ha portato alla parte. Attraverso il suo ampio addestramento con la squadra degli stunt, è stato in grado di svolgere la parte pià impegnativa del suo ruolo, quella punto di vista fisico, replicando alcune mosse classiche delle arti marziali di Morpheus. In una sequenza, si allena con Neo in una sessione di allenamento, proprio come hanno fatto Fishburne e Reeves nel primo film.

“Interpreto un personaggio che è decisamente a conoscenza della storia di Matrix [e] della storia di Morpheus”, dice. “Questo personaggio è in un viaggio alla scoperta di sé. C’è molto nella nostra storia che riguarda la crescita, la definizione del proprio percorso. Morpheus non ne è esente.”

Avere due attori che interpretano lo stesso personaggio non è senza precedenti nell’universo di Matrix. Gloria Foster è stata introdotta come Oracle – un programma all’interno di Matrix che può predire il futuro – nel primo film, prima di tornare per il sequel di Reloaded del 2003. Ma Mary Alice ha preso il suo posto in Revolutions dopo che Foster è morta di diabete tra un film e l’altro. La cosa è stata “sistemata” in un modo particolare, dicendo che il corpo l’Oracolo precedente fosse stato distrutto da un programma malvagio. È questo il caso del nuovo Morfeus? Abdul-Mateen non lo dice.

“Quello che gli spettatori capiranno è che ci sono molte regole in Matrix”, dice. “L’età, l’aspetto, le cose che identifichiamo come reali, possono essere manipolate in quel mondo. Matrix è dove tutto è possibile.”

Nonostante i concetti elevati e il gergo superficiale, Abdul-Mateen considera Resurrections il più realistico di tutti i suoi ruoli di fantascienza. Tra nuovi personaggi, inclusi quelli interpretati da Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff, oltre al ritorno della Niobe di Jada Pinkett Smith, questo ensemble ha molto da dire sul mondo in cui viviamo Ora.

In quel primo film di due decenni fa, i Wachowski hanno offerto un avvertimento su “cosa potrebbe diventare il futuro”. Abdul-Mateen suggerisce “potremmo essere diventati quel futuro”. Sebbene Resurrections indichi ancora quei pericoli come vivi, aggiunge:

“Il nostro film è molto più guidato dalla speranza di ciò che il mondo può essere, e getta le fondamenta nella realtà. Tutti sono così collegati in questi giorni. Penso che per molte ragioni, sarà un viaggio mentale.”

