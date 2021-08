Matt Damon ha riflettuto sui supereroi, sulle piattaforme di streaming e sulla creazione di film con appeal internazionale

L’attore e regista premio Oscar Matt Damon crede che lo streaming e i supereroi stiano rovinando il cinema.

Sono passati quasi 25 anni da quando Good Will Hunting ha reso Damon una star internazionale e per tutto quel periodo è rimasto una forza costante tra gli attori più quotati di Hollywood. Capace di interpretare un’ampia gamma di personaggi in vari generi, Damon ha riscontrato un notevole successo come star d’azione, in particolare nel franchise di Bourne.

Negli ultimi anni, tuttavia, è stato chiaro che la struttura del cinema di Hollywood ha iniziato a cambiare. Con l’arrivo di Iron Man nel 2008, il genere dei film di supereroi ha fatto la sua prima vera affermazione di supremazia al botteghino, aprendo le porte a quella che sarebbe diventata un’ondata di film ad alto budget e carichi di effetti speciali che il pubblico di tutto il mondo ha apprezzato.

L’anno prima dell’arrivo di Iron Man, il servizio di noleggio DVD meno noto, Netflix, ha ampliato il proprio modello di business a uno che ha iniziato a concentrarsi sui contenuti in streaming in abbonamento. Nel 2010, Netflix era una presenza globale e i film di supereroi stavano chiaramente guadagnando uno slancio significativo. Per tutto il decennio successivo, sia Netflix che il genere dei supereroi hanno continuato a dominare.

Ma poiché questi inevitabili cambiamenti hanno scavato e mantenuto la loro posizione nel corso degli anni, non tutti sentono che ciò che offrono è del tutto vantaggioso per il cinema. Dopo essere rimasto costantemente assente dai franchise di supereroi sin dal loro inizio, Matt Damon ha affermato di sentire che la combinazione di servizi di streaming e film coi supereroi sta rovinando l’industria in qualche modo.

I suoi recenti commenti sono arrivati ​​durante un’intervista al Sunday Times. Lamentandosi che i suoi figli siano più interessati ai loro telefoni che ai film, Damon ha detto:

“Il modo in cui guardano i film è diverso da come lo facevamo noi. Come puoi guardare un film se scrivi? Come qualcuno che fa film, non posso dire che mi piace. I film come li conosciamo non faranno parte della vita dei nostri figli. E questo mi rende triste.”

Damon ha poi parlato di come il crollo delle vendite dell’home video di fronte alle sempre crescenti opzioni di streaming porti gli studios a realizzare film con un appeal più “internazionale”, dando così origine al fenomeno dei supereroi:

“Si realizzano film per incassare di più, film che possano creare appeal in tutto il mondo. E se vuoi che un film viaggi e si comporti bene al botteghino, vuoi la minima confusione culturale. Quindi c’è stata l’ascesa del film coi supereroi. Sono facili da fare ed arrivano a tutti. Sai chi è la persona buona, e chi è la persona cattiva. Combattono tre volte e la persona buona vince due volte.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...