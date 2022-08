Matt Reeves ha stabilito un accordo pluriennale con la Warner per il franchise di Batman

La Warner sta puntando tutto sul regista di The Batman, Matt Reeves, e sulla sua società di produzione 6th & Idaho.

Reeves è diventato il primo regista a cui è stato assegnato un contratto cinematografico in prima visione da quando i co-presidenti/CEO della Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca e Pamela Abdy, sono stati assunti dal capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, per guidare la divisione cinematografica. Inoltre, Reeves ha collaborato con il Warner Bros. Television Group e il presidente Channing Dungey per la serie spin -off di The Batman, The Penguin, con Colin Farrell.

Reeves e 6th & Idaho hanno avuto un primo accordo cinematografico con Netflix. Reeves sta dedicando così tanto tempo a progetti cinematografici e televisivi relativi al franchise di The Batman che aveva perfettamente senso per lui chiamare la Warner casa con un piano pluriennale. De Luca e Abdy sperano di vederlo crescere nel tipo di regista fondamentale che Todd Phillips è stato con i franchise di Una notte da leoni e Joker, e quello che Clint Eastwood è sempre stato.

“Rendere questo studio leggendario la mia casa è un sogno”, ha dichiarato Reeves in una nota. “Sono così entusiasta di lavorare con Mike, Pam e Channing e i nostri team per portare sul grande e piccolo schermo storie accattivanti di cui sono veramente appassionato.”

In base ai termini dell’accordo cinematografico, le divisioni di produzione del Warner Bros. Pictures Group – Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Animation Group e DC Films – avranno i diritti di anteprima sul lavoro di Reeves come sceneggiatore, regista e /o produttore. Reeves è attualmente tornato al lavoro sul sequel di The Batman, che sta scrivendo insieme a Mattson Tomlin.

Come parte del nuovo accordo, Reeves ha iniziato una ricerca per trovare un dirigente di alto livello per gestire il nuovo accordo cinematografico per 6th & Idaho. Dylan Clark, che è stato il partner di produzione di Reeves nella trilogia de Il pianeta delle scimmie, è tornato anche per The Batman e ci sarà pure per il sequel.

