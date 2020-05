Matt Ryan parla di Constantine e di come vorrebbe interpretarlo in un film o nella serie sulla Justice League Dark

L’interprete di John Constantine, Matt Ryan, spiega che gli piacerebbe interpretare il mago della serie sulla Justice League Dark di HBO Max.

I fan ricorderanno ovviamente la serie solista di breve durata di Matt Ryan prima di passare ad Arrow e poi a Legends of Tomorrow. La star ha anche doppiato il mago nei film animati Justice League Dark e nel suo sequel, Apokolips War.

In una recente intervista con Den of Geek che parla del sequel animato, la star ha rivelato che gli piacerebbe tornare al ruolo per un film.

“Adoro gli elementi più dark di John. C’è qualcosa nel film di Joker che in qualche modo si è collegato dnetro di me, ed ho pensato: ‘Merda, hanno bisogno – mi piacerebbe – molto fare un film su John Constantine come quello!’. Ascolta, ho avuto notti insonni al riguardo, onestamente. Dio, ho scritto perfino dei trattamenti!”

Matt Ryan ha continuato spiegando poi che in fondo è un attore teatrale e vuole solo la sua possibilità di dimostrare cosa potrebbe fare con il materiale. La star di Legends of Tomorrow ha spiegato che sarebbe molto deluso se il progetto andasse avanti senza di lui. Anche se il pezzo di Den of Geek ha anche spiegato che non era a conoscenza della serie su Justice League Dark prima dell’intervista.

“Sono un attore teatrale, sai? È lì che ho trascorso gran parte della mia vita. Dico sempre loro: ‘Fammi entrare nella stanza’. E poi se non mi vogliono per il ruolo sta a loro scegliere. Ma sarei molto deluso se un progetto del genere andasse avanti senza nemmeno avere l’opportunità di mostrare cosa potrei portare al personaggio.”e vedere cosa avrei potuto fare con il materiale “.

